騰訊會議推國際版VooV Meeting 爭奪Zoom、微軟、Google生意

因應近期新型冠狀病毒疫情影響，不少企業均開始要求員工在家辦公，使得諸如Zoom、Microsoft Teams、G Suite在內線上協作工具使用率大幅增長，而中國市場境內諸如阿里巴巴旗下釘釘、騰訊旗下企業版微信與騰訊會議也吸引不少中國企業使用。

而在阿里巴巴的釘釘被聯合國推薦使用之餘，騰訊稍早也宣布將旗下騰訊會議服務向全球超過100個國家地區開放使用，並且以VooV Meeting作為國際版正式名稱，同時在Android、iOS等線上軟體市集上架。

相比中國境內提供使用的騰訊會議，VooV Meeting一樣提供最多可達300人規模的線上會議，並且強調連接時的加密安全，接下來也會進一步提昇線上會議系統視訊服務品質，讓更窩全球地區用戶都能以更高解析度影音形式舉辦線上會議。

此次推出國際版VooV Meeting，騰訊自然希望進一步與Zoom、Microsoft Teams、G Suite在內服務競爭，因此同樣可讓使用者更容易使用，並且直覺發起、參與線上會議，甚至也能預約安排日後會議行程。

在功能部分，同樣可以透過騰訊文檔功能進行線上文件協作編輯，或是分享個人裝置螢幕畫面、投影片內容等，而為了避免惡意干擾會議進行，會議發起人可以允許特定與會人開啟麥克風發言，或是限制特定與會人員發言，另外也能限制特定人士分享畫面等項目。

至於在線上會議部分，VooV Meeting不僅可支援高解析度影音傳輸，更內建自動美肌，以及多種背景濾鏡，同時也提供消除背景雜訊，以及鍵盤敲擊聲音，更可讓人聲部分更加清晰，藉此讓使用者更方便以此進行線上會議。

另外，騰訊也強調VooV Meeting背後同樣藉由騰訊雲服務之稱，藉此對應龐大線上串流影音互動需求，並且確保內容傳輸使用安全。

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