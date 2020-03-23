全新圖示設計！微軟預覽Windows 10介面風格改變特色

日前預告將在新一波Windows 10預覽版加入全新圖示設計，目前同時接手職掌Windows部門的微軟裝置部門產品長Panos Panay稍早於個人Instagram透露接下來Windows 10預計換上面貌。

如同先前預告，新版Windows 10確實將採用全新圖示設計，而操作介面也將作明顯調整，但經典「開始 (Start)」操作模式則並未作改變，同時也會大幅相容包含Intel、AMD及Arm所提供處理器產品設計，其中也預期包含對應雙螢幕操作與常時連網筆電使用模式。

全新圖示設計中，將如先前對外展示更為精簡，同時也將全數採用Fluent Design風格設計，讓圖示能與背景更加融入，並且呈現更活潑色彩。另外，點按開始後呈現的動態磚 (Live Tile)設計也會有些不同，將會更具個人風格表現。

至於黑暗模式預期也會成為新版Windows 10設計重點，預期未來將會有更多應用服務也會加入支援黑暗模式顯示切換，而在多工畫面切換部分也會有更具彈性設計，選單部分也會加入更多符合直覺操作設計。

目前還無法確認新版操作介面將會在何時釋出，但預期會在3月30日的線上直播更具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》