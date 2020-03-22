快訊

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

路透：東奧舉辦單位 悄悄規劃延期

Google針對入門機打造輕量相機app 同樣可捕捉自然景深

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著HMD Global公佈新款Android Go手機Nokia 1.3之後，Google也進一步說明針對Android Go機種打造的精簡版相機app「Camera Go」。

「Camera Go」的設計，基本上與先前推出的Go系列app能在入門等級機種流暢運作，並且同樣可以發揮完整相機演算拍攝效果，例如可讓入門機種也能拍攝自然的景深人像，同時也能透過Google提出演算法提昇相機拍攝影像表現。

同時整體操作介面也將更為簡單，並且可透過演算法讓使用者盡可能透過有限儲存容量拍攝最多張影像內容，同時也能讓使用者透過操作介面直覺檢視可拍攝照片或影片數量。

目前Google已經針對Android Go機種提供多款Go系列app，其中包含精簡版Gmail Go、YouTube Go、Google Go，或是Google Maps Go等服務，讓使用者能在入門等級手機以更輕量方式使用Google服務，同時也能維持執行流暢效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 Google APP Android 相機

延伸閱讀

統整防疫資訊 Goolge美國新冠肺炎網站上架

將洗手概念帶到醫院降低產房死亡率 Google向「感染控制之父」致敬

Google因應疫情影響 告知部分服務支援需要更多時間

「想解鎖必須睜眼」Android 11 DP2預覽版加強Pixel 4臉部識別安全

相關新聞

LINE電腦版「分享螢幕畫面」功能再升級 最多200人群組

隨著疫情全球爆發，許多歐美國家皆發布禁令禁止出門，台灣也有許多公司行號、教育機構預先開始準備視訊會議、遠距教學的演練，幸...

Google針對入門機打造輕量相機app 同樣可捕捉自然景深

隨著HMD Global公佈新款Android Go手機Nokia 1.3之後，Google也進一步說明針對Android Go機種打造的精簡版相機app「Camera Go」。

Microsoft Teams使用人數大增1200萬人 新增多項線上協作功能

微軟稍早宣布旗下線上協作服務Microsoft Teams已經推出屆滿三年，同時也因為近期疫情影響而讓過去一週大幅增長1200萬名使用人數，並且在每天總計累積超過9億分鐘的通話與線上會議時間，目前全球每天使用人數更超過4400萬人。

「想解鎖必須睜眼」Android 11 DP2預覽版加強Pixel 4臉部識別安全

在稍早針對開發者釋出的Android 11 DP2預覽版本中，不僅進一步強化5G網路狀態顯示支援，同時也進一步提昇隱私安全與Android NN API的人工智慧技術應用表現，此外也進一步讓Pixel 4搭載的臉部識別解鎖增加必須睜眼的判斷條件，避免造成隱私防護上的漏洞，並且將在防護設計增加禁止安裝非Google Play Store下載內容。

iOS 13.4 GM版本編碼顯示 新款iPad Pro全數搭載6GB記憶體

在蘋果正式揭曉新款iPad Pro之後，隨即也向開發者釋出iOS 13.4 GM版本更新，而在相關編碼內容中更可確認新款iPad Pro將全數搭載6GB記憶體，同時也確定支援U1晶片設計。

預計24日釋出更新！iPadOS 13.4支援完整滑鼠與觸控板操作模式

除了說明配合新款iPad Prio推出的全新巧控鍵盤將新增觸控板設計，讓使用者能以筆電般操作體驗使用iPad Pro，蘋果更預告將在3月24日推出基於iOS 13.4的iPadOS 13.4系統更新，除了可讓所有iPad Pro支援完整觸控板與滑鼠操作，更可讓iPad Air 2之後機種、第5代iPad之後機種，以及iPad mini 4之後機種也能支援相同功能。

LINE加速居家檢疫者回報 衛福部貼圖爆量下載

新冠肺炎疫情蔓延，衛生福利部上週找通訊軟體LINE洽談建置聊天機器人，讓居家檢疫者主動回報健康狀況，LINE台灣團隊在數...

Google助理現可聲控讀、傳LINE訊息 Android用戶搶先用

已經有越來越多人習慣聲控語音助理幫忙完成各種手機功能，但有些功能只限於操作系統原本的應用程式，還是有點不便。眾多台灣用戶...

微軟宣布：搭載Windows 10裝置數量 終於達成10億台里程碑

去年9月下旬宣布全球使用Windows 10的裝置數已經超過9億台規模後，微軟Windows暨裝置事業群副總裁Yusuf Mehdi稍早再次宣布目前已經達成10億台數量里程碑。

iOS 14編碼內容顯示 「iPhone SE 2」將會增加大尺寸版本

在持續於尚未對外公佈的iOS 14版本原始編碼中，9to5Mac網站再度挖掘出新消息，其中顯示接下來傳聞即將對外公佈的「iPhone SE 2 (或iPhone 9)」，有可能額外推出大尺寸機種版本。

Android版LINE新增以Google Assistant傳、讀訊息 但僅先支援日文與英文

LINE今日 (3/17)宣布，即日起將與Google Assistant數位助理服務進一步整合，使用者將可透過聲控方式，透過Google Assistant發送或讀取訊息內容。

安卓用戶小心！駭客利用疫情肆虐恐慌 散佈勒索軟體

新冠肺炎疫情蔓延，近期網路上甚至出現資訊犯罪者，利用疫情造成恐慌之餘，趁機對大眾下手。他們假意架構疫情追蹤網站，實際上卻安裝勒索軟體，綁架手機的權限。

熱門新聞

影／日本年輕人都不用LINE了？女學生受訪掀熱議：早就慢慢脫離

LINE電腦版「分享螢幕畫面」功能再升級 最多200人群組

改為線上形式也開不成！Google確定取消開發者大會

Essential終止營運後…未能對外公佈的手機設計曝光

兩種規格搶先看！Motorola旗艦機「Edge+」搭載瀑布屏、1億800萬畫素相機

Google針對入門機打造輕量相機app 同樣可捕捉自然景深

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。