Google針對入門機打造輕量相機app 同樣可捕捉自然景深

隨著HMD Global公佈新款Android Go手機Nokia 1.3之後，Google也進一步說明針對Android Go機種打造的精簡版相機app「Camera Go」。

「Camera Go」的設計，基本上與先前推出的Go系列app能在入門等級機種流暢運作，並且同樣可以發揮完整相機演算拍攝效果，例如可讓入門機種也能拍攝自然的景深人像，同時也能透過Google提出演算法提昇相機拍攝影像表現。

同時整體操作介面也將更為簡單，並且可透過演算法讓使用者盡可能透過有限儲存容量拍攝最多張影像內容，同時也能讓使用者透過操作介面直覺檢視可拍攝照片或影片數量。

目前Google已經針對Android Go機種提供多款Go系列app，其中包含精簡版Gmail Go、YouTube Go、Google Go，或是Google Maps Go等服務，讓使用者能在入門等級手機以更輕量方式使用Google服務，同時也能維持執行流暢效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》