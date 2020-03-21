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「想解鎖必須睜眼」Android 11 DP2預覽版加強Pixel 4臉部識別安全

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早針對開發者釋出的Android 11 DP2預覽版本中，不僅進一步強化5G網路狀態顯示支援，同時也進一步提昇隱私安全與Android NN API的人工智慧技術應用表現，此外也進一步讓Pixel 4搭載的臉部識別解鎖增加必須睜眼的判斷條件，避免造成隱私防護上的漏洞，並且將在防護設計增加禁止安裝非Google Play Store下載內容。

針對Pixel 4發生即使閉眼也能以臉部識別解鎖的問題，Google原本在去年釋出安全更新加入學習機制，讓人臉識別解鎖更為精準，但在稍早於Android 11 DP2預覽版本中，則是特別加入必須滿足睜眼才能順利完成臉部識別的判斷條件，藉此確保透過臉部解鎖Pixel 4時，使用者的雙眼會是呈現睜開狀態，而不會發生閉眼睡覺時被人偷偷掃臉解鎖手機情況。

不過，Google依然在此功能額外提供是否關閉選項，讓使用者決定是否需要額外判斷眼睛是否處於睜開情況，藉此對應更快的識別效率。同時若使用者本身配戴眼鏡，或是處於複雜光源環境的話，此項功能依然可以正常運作。

而此次針對app安裝防護部分，則是進一步提供可選擇禁止安裝非Google Play Store下載內容，避免偽裝成惡意軟體的app影響手機安全，同時Google也強調將會持續加強Google Play Store安全掃瞄機制，確保app下載安裝使用安全。

在此次釋出的Android 11 DP2預覽版本裡，Google更針對Call Screen電話過濾功能、基於Android NN API運作的人工智慧技術應用進行強化，另外也讓畫面更新率可對應60Hz-90Hz之間變動，藉此對應目前越來越多支援更高畫面更新率顯示效果的手機螢幕規格，並且能自動以最佳畫面更新率呈現，同時也針對螢幕可凹折手機使用模式進一步最佳化。

另外，Google也針對此次更新加入重啟後，即可恢復原本使用狀態，例如維持原本開啟內容，而在針對開發者提供使用的Android模擬器裡，目前也增加可模擬使用相機功能的設計，讓打造各類應用相機功能的應用服務開發者更方便使用。

目前Android 11 DP2預覽版本依然僅開放開發者下載安裝使用，同時也暫時僅限Pixel 2、Pixel 3、Pixel 3a及Pixel 4系列機種使用，預計會在今年5月釋出對外開放使用的beta公開測試版本，同時也會在今年第三季釋出正式版本更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android Google Pixel

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