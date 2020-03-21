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Microsoft Teams使用人數大增1200萬人 新增多項線上協作功能

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早宣布旗下線上協作服務Microsoft Teams已經推出屆滿三年，同時也因為近期疫情影響而讓過去一週大幅增長1200萬名使用人數，並且在每天總計累積超過9億分鐘的通話與線上會議時間，目前全球每天使用人數更超過4400萬人。

除了因應近期疫情影響，推出限時六個月且無使用人數上限的Freemium免費版本，讓更多人可透過Microsoft Teams服務使用無限制線上語音通話、視訊通話與文件共享功能，藉此協助更多企業在目前疫情影響之下，仍可透過遠距連線方式進行線上協作與會議，同時不少學校機構也透過Office 365 A1教育版所提供Microsoft Teams服務實現遠距教學。

而在此次更新中，微軟更在Microsoft Teams服務增加即時降噪與舉手功能，藉此將使用者所處環境雜音降至最低，使得線上會議不受環境噪音影響，同時也能透過「舉手」功能讓會議主持者提示發言需求。

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另外，微軟也將以RealWear HMT-1形式設計的頭戴裝置加入支援Microsoft Teams服務，讓配戴此類頭戴裝置，並且位於第一線工作現場的人員也能透過無線連接方式參與線上協同作業，並且能與遠端技術人員保持通訊，藉此讓Microsoft Teams服務也能應用在各類工地作業、醫療救護等應用場景。

在其他部分則是加入便於安排、預約，或是管理醫療會診、客戶會議及求職面試等B2C虛擬會談的線上預約 (Bookings)功能，以及可讓使用者更方便與特定與會對象溝通的彈出式獨立聊天視窗。而針對網路頻寬較低，或是甚至沒有網路情況，新版Microsoft Teams服務也加入可在離線狀態下維持可讀取聊天訊息，以及輸入回覆功能，一旦恢復連線狀態即可快速同步後續更新狀態。

線上預約功能
線上預約功能

彈出式獨立聊天視窗功能
彈出式獨立聊天視窗功能

此次微軟也宣布Yealink VC210成為第一款通過Microsoft Teams服務認證的視訊協作終端裝置，而即將上市的Bose 700 UC降噪耳機也同樣符合Microsoft Teams服務認證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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