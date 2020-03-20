iOS 13.4 GM版本編碼顯示 新款iPad Pro全數搭載6GB記憶體

在蘋果正式揭曉新款iPad Pro之後，隨即也向開發者釋出iOS 13.4 GM版本更新，而在相關編碼內容中更可確認新款iPad Pro將全數搭載6GB記憶體，同時也確定支援U1晶片設計。

從iOS 13.4GM版本更新資料顯示，新款iPad Pro全數搭載6GB記憶體，相比先前推出機種僅採用1TB儲存容量規格才會配置6GB記憶體設計，顯然蘋果準備讓此次推出的新款iPad Pro維持一致運算效能表現。

除了全數搭載6GB記憶體，以及新款A12Z Bionic處理器，同時所有機種儲存容量均從128GB起跳，並且在背面相機增加1000萬畫素的125°超廣角鏡頭，以及一組可精準量測景深距離的LiDAR光達模組，蘋果預期讓新款iPad Pro可進一步發揮更精準、穩定的擴增實境體驗，同時也能讓使用者藉由iPad Pro更大螢幕尺寸獲得更好的視野感受。

另外，iOS 13.4 GM版本編碼也顯示新款iPad Pro同樣搭載U1晶片，因此除了讓使用者能更容易透過AirDrop分享檔案給新款iPad Pro，同時預期也能使用接下來可能推出的「Apple Tag」標籤裝置。

而預期在iOS 13.4 GM版本也會增加全新Memiji貼圖、在檔案app中增加與iCloud雲端硬碟內容共用功能。

藉由此次iPad Pro更新，或許也能猜測接下來預計推出的「iPhone 12」應該也會在主相機加入類似的LiDAR光達模組設計，藉此讓新款iPhone同樣也能對應穩定的擴增實境應用，而處理器也預期會更新採用新款A13規格，另外也預期會增加5G連網功能，預期會與Qualcomm合作客製化連網晶片設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》