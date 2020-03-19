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預計24日釋出更新！iPadOS 13.4支援完整滑鼠與觸控板操作模式

聯合新聞網 / 楊又肇

除了說明配合新款iPad Prio推出的全新巧控鍵盤將新增觸控板設計，讓使用者能以筆電般操作體驗使用iPad Pro蘋果更預告將在3月24日推出基於iOS 13.4的iPadOS 13.4系統更新，除了可讓所有iPad Pro支援完整觸控板與滑鼠操作，更可讓iPad Air 2之後機種、第5代iPad之後機種，以及iPad mini 4之後機種也能支援相同功能。

而除了透過藍牙方式連接滑鼠操作，新款iPad Pro也能透過USB-C連接埠以有線方式連接滑鼠使用，另外使用者也能在支援使用滑鼠、觸控板的iPad機種，透過藍牙連接方式使用蘋果推出的Magic Mouse 2與Magic Trackpad 2。

其實蘋果在推出iPadOS之後，就已經默默加入支援以藍牙連接等方式使用滑鼠，此次更進一步在即將釋出的iPadOS 13.4版本內加強滑鼠連接使用模式，同時也加入更多觸控板操作手勢，並且讓更多iPad裝置也能連接具備觸控板的鍵盤周邊，甚至連接獨立觸控版配件，無非是希望能讓iPad使用體驗更接近筆電，另一方面也預期能擴大iPad裝置使用模式。

舉例來說，使用者可以透過無線藍牙鍵盤、滑鼠，或是觸控板與iPad裝置連接，即可讓iPad裝置放在桌上變成更輕便的「PC」裝置，出門在外則可以輕便的平板裝置形式使用，並且能以手寫筆進行更細膩操作及書寫功能，如此一來即可發揮比筆電、桌機更有彈性的使用效益。

同時從效能方面來看，此次更新的iPad Pro所搭載A12Z Bionic幾乎可發揮等同桌機般的運算效能，因此對應多數運算需求並不是太大問題。即便是定位入門使用的iPad mini 4，則也能以上述彈性使用模式對應不同需求，甚至部分支援「並行 (Side Car)」功能的iPad ()更可當做Mac系列機種的「輔助螢幕」使用，藉此擴展更多iPad產品應用模式。

註：目前支援「並行」功能的iPad，包含所有iPad Pro機種、iPad (第6代)之後機種、iPad mini 5之後機種，以及iPad Air 3之後機種，而Mac方面則對應2016年之後推出的MacBook或MacBook Pro、2018年之後推出的13.3吋MacBook Air，另外也包含2017年之後推出的iMac、iMac Pro，以及2018年後更新的Mac Mini，另外2015年底推出的27吋、5K螢幕設計的iMac也支援此項功能。

蘋果目前在iPad產品策略，顯然希望藉由額外劃分iPadOS作業系統更新，讓iPad操作體驗能與同樣採用iOS的iPhone有更明顯區隔，而非僅只是手機與平板的操作需求差異，以及呈現在螢幕尺寸使用體驗不同，更期望能讓iPad在筆電、平板之間發揮不同使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

書寫 蘋果 iPadOS iPad Pro 觸控 滑鼠

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