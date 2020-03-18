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LINE加速居家檢疫者回報 衛福部貼圖爆量下載

中央社 / 台北18日電
衛福部與LINE臺灣合作，推出一組防疫宣導免費貼圖。圖／摘自衛福部官方粉絲團
衛福部與LINE臺灣合作，推出一組防疫宣導免費貼圖。圖／摘自衛福部官方粉絲團

新冠肺炎疫情蔓延，衛生福利部上週找通訊軟體LINE洽談建置聊天機器人，讓居家檢疫者主動回報健康狀況，LINE台灣團隊在數小時內就敲定合作，且昨天上架的防疫貼圖不到12小時下載量就超過130萬次。

因應旅遊建議等級提升，入境居家關懷人數增加，中央流行疫情指揮中心今天宣布將由HTC規劃設計，透過LINE的LINE Bot系統平台自動化運作，讓居家檢疫者可以透過LINE Bot主動回報健康狀況，並取得防疫相關協助資訊，分擔第一線關懷人員的作業負擔。

LINE台灣董事總經理陳立人今天接受中央社記者訪問指出，衛福部上週找LINE洽談合作，LINE台灣團隊立即與日本總部討論，在數小時內敲定合作，將提供LINEBot系統平台資源及應用程式介面（API），協助HTC進行開發。

陳立人說，LINE一直在思考各種方式協助防疫工作，以昨天推出的防疫宣導貼圖為例，上架速度比以往任何貼圖都快，而且推出後不到12小時下載量就超過130萬次，相當受到民眾歡迎。

他表示，LINE在日本也積極推動防疫相關措施，例如民眾可透過LINE直播功能進行線上教學等。

自新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，LINE為協助政府有效傳遞正確的官方資訊，已推出多項措施，包括在3月12日宣布提供中央政府一二三級機關與縣市政府公共服務帳號，讓政府機關在防疫時期免費推播防疫措施等相關宣導。

LINE 貼圖 新冠肺炎 衛福部

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