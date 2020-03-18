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微軟宣布：搭載Windows 10裝置數量 終於達成10億台里程碑

聯合新聞網 / 楊又肇

去年9月下旬宣布全球使用Windows 10的裝置數已經超過9億台規模後，微軟Windows暨裝置事業群副總裁Yusuf Mehdi稍早再次宣布目前已經達成10億台數量里程碑。

微軟原本在2015年推出Windows 10時，曾預告將會在未來3年內讓全球使用Windows 10的裝置數量超過10億台，但因為受到Windows Mobile市場發展成果不佳，造成微軟後續調整此項目標。而後續則是透過持續延展升級方案，使得採用Windows 10作業系統的裝置數量直到去年9月下旬才累積超過9億台。

而在稍早宣布裝載Windows 10作業系統的裝置數量終於超過10億台規模，顯示微軟前後總計花費將近5年時間才達成此目標。

另外，目前參與Windows Insider測試人員計畫的人數已經累積超過1780萬人。

依照微軟說明，搭載Windows 10的裝置數量累積超過10億台只是個開始，未來將會持續擴展包含Windows IoT、Windows Server，以及在Hololens上使用的Windows Mixed Reality版，另外也會藉由以S模式運作Windows 10，以及應用在雙螢幕裝置使用的Windows 10X在內版本，藉此吸引更多人使用Windows作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Windows 10 作業系統

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