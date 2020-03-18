iOS 14編碼內容顯示 「iPhone SE 2」將會增加大尺寸版本

在持續於尚未對外公佈的iOS 14版本原始編碼中，9to5Mac網站再度挖掘出新消息，其中顯示接下來傳聞即將對外公佈的「iPhone SE 2 (或iPhone 9)」，有可能額外推出大尺寸機種版本。

依照9to5Mac網站說法，在iOS 14編碼內容顯示傳聞中的「iPhone SE 2 (或iPhone 9)」將額外推出5.5吋螢幕尺寸版本，同樣也會搭載A13處理器規格，同時也會搭載Touch ID指紋辨識器，預期將與螢幕尺寸為4.7吋版本讓使用者能有更多選擇。

沒意外的話，「iPhone SE 2」主要還是鎖定希望使用小尺寸機種的用戶需求，而此次傳出將會額外提供尺寸大一點的5.5吋版本，實際上還是比現有iPhone 11 Pro採用5.8吋小一些，因此預期是為了在入門機種增加額外選擇規格。

在先前傳聞中，「iPhone SE 2」將會以現有iPhone 8為基礎，除了維持相同外觀設計，並且在尺寸上作調整之餘，更會將處理器、儲存容量等規格作升級，但依然會保留Touch ID指紋辨識器設計。

除了「iPhone SE 2」，9to5Mac網站也在iOS 14編碼內容發現疑似新款iPad Pro型號，分別為J417、J418、J420與J421，預期分別會是對應11吋及12.9吋，以及對應純Wi-Fi與Cellular + Wi-Fi版本機種。

而蘋果傳聞預計在3月底舉辦的春季發表會，目前有很大可能會改為線上形式發表，甚至也有可能直接以新聞稿內容方式更新，因此預期接下來有可能會一口氣推出多款新品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》