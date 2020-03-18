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Android版LINE新增以Google Assistant傳、讀訊息 但僅先支援日文與英文
LINE今日 (3/17)宣布，即日起將與Google Assistant數位助理服務進一步整合，使用者將可透過聲控方式，透過Google Assistant發送或讀取訊息內容。
不過，目前此項服務仍僅限Android裝置內所搭載的Google Assistant使用，尚未對應iOS版本的Google Assistant，同時現階段聲控傳送訊息功能也僅支援一對一的文字對話，支援語言部分則僅先開放日文與英文，暫時尚未支援繁體中文操作，意味台灣地區使用者還要等待後續更新。
至於使用方式，則可先啟動手機上的Google Assistant，並且藉由「Hey Google，傳送LINE訊息給 (LINE聯絡人名稱)」，或是透過Hey Google，幫我唸出LINE收到的訊息」即可由Google Assistant念出新收到的LINE訊息，讓使用者能在無法透過雙手操作手機情況下，透過聲控方式即可讀取LINE訊息，並且快速進行簡短回覆。
依照LINE說明，未來將會持續針對Google Assistant服務增加更多應用功能。
如果要使用此項功能，手機必須搭載Android 6.0版本以上作業系統，同時LINE app也必須更新至10.4.0版本以上。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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