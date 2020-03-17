15款三星手機即日起可在Samsung Pay服務內啟用悠遊卡功能

去年宣布與三星旗下Samsung Pay支付服務合作之後，悠遊卡公司今日 (3/17)確認即日起將可在三星15款Galaxy系列手機內的Samsung Pay服務啟用悠遊卡功能，讓使用者能藉由手機內建NFC功能模擬悠遊卡感應支付功能，除了可應用在多數大眾運輸工具搭乘，同時也能作為小額支付工具在多數通路消費，或是用於無人化設備，或是加油充電。

依照目前三星公布消息，目前已經可支援在Samsung Pay服務內啟用悠遊卡功能的機種，包含近期推出的Galaxy S20、Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra，還包含去年推出的Galaxy S10e、Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy Note 10、Galaxy Note 10+、Galaxy A8s、Galaxy A51、Galaxy A70、Galaxy A71，以及更早推出的Galaxy S9、Galaxy S9+與Galaxy Note 9。

而在4月底，三星將會持續加入包含Galaxy Z Flip、Galaxy Note 10 Lite、Galaxy A80與Galaxy A60。

在目前開放功能裡，使用者能在支援機種的Samsung Pay服務設定悠遊卡普通卡及學生卡，使用方式則與實體悠遊卡功能相同，在Samsung Pay服務內也能申請記名服務，或是購買售價新台幣1280元的定期票，本身也能在各個站點以現金加值，或是直接透過手機綁定信用卡線上加值。

其他諸如卡片備份、復原、刪除，或是遠端鎖卡與交易記錄查詢等功能，都能直接在手機上完成操作。而目前支援線上加值的信用卡，則包含由國泰世華銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、台新銀行，以及聯邦銀行發行信用卡。

至於使用部分，在Samsung Pay服務內的虛擬悠遊卡基本上與一般實體悠遊卡相同，不僅能使用在各類大眾運輸工具搭乘，或是以小額支付方式於全台超過17萬個消費通路交易使用。不過，目前可在Samsung Pay服務內啟用的虛擬悠遊卡僅先提供普通卡、學生卡，以及新台幣1280元的定期票，暫時還不支援將消費者手上持有悠遊卡移轉為虛擬卡片。

就悠遊卡公司說明，目前虛擬悠遊卡基本上等同實體悠遊卡，因此也能使用在僅能識別實體悠遊卡的停車場在內設施，另外未來是否增加敬老卡等地方政府合作卡種，則會視未來與各地方政府合作情況。在儲值使用部分，虛擬悠遊卡同樣也能與銀行帳戶綁定，同時未來也會視市場需求考慮增加自動加值功能。

此外，悠遊卡公司也說明目前確實與三星獨佔合作，但強調一開始確實就與三星、蘋果與Google在內業者進行洽談，只是與三星之間的合作腳步較快。

若與先前推出悠遊付比較的話，在支援Samsung Pay服務的三星手機綁定悠遊付功能，實際上與Samsung Pay服務內啟用的虛擬悠遊卡功能相同，但是悠遊付單筆交易金額可達5萬元，最高儲值上限也是5萬元，每月包含轉帳在內的交易額度更可達30萬元。另外，悠遊卡自動儲值金額為500元倍數，悠遊付則是以100元倍數計算。

使用方式：

在支援Samsung Pay且可啟用虛擬悠遊卡服務的手機進行版本更新，即可在Samsung Pay選項內看見啟用悠遊卡選項

可在Samsung Pay服務內啟用悠遊卡普通卡或學生卡

可直接在啟用虛擬卡中儲值，或是直接購買定期票，另外使用者也必須將手機內預設NFC運作方式選擇為嵌入式安全元件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》