停課首例出現！蕃茄鐘工作法、筆記 App 提高在家學習效率

不跑圖書館、咖啡廳，在家如何專心自修，這些實用工具或許能幫助你自主學習！

前日(15日)台灣確診武漢肺炎第 59 案為北部高中生，根據教育部宣布停課標準，高中以下一班有一名師生被列為確定病例，就全班停課，台灣首例在開學後因學生確診停課的案例，也讓停課學生無法前往學校，必須在家學習。

不論是否停課，過去唸書習慣在補習班自習室、圖書館，在防疫期間要到密閉場所溫書，恐會有些不安，待在家又擔心效率不佳。不論是在家讀書、停課，善用應用工具也許可以加速你的效率，編輯整理出時間管理、筆記、讀書計畫等 App 來幫你！

蕃茄鐘工作法 App：《Flat Tomato》

最近因為疫情，唐鳳多年來使用的遠端工作仰賴蕃茄鐘工作法，讓不少學子們也想仿效，蕃茄鐘工作法（Pomodoro Technique）在定時器上切割出每 25 分鐘的工作時間一次 5 分鐘的休息時間，在架上的番茄鐘工作法 App 也有非常多種，其中一款「Flat Tomato」介面簡約美觀，搭配直覺的手勢操作，便捷上手使用，另外，還有相當不錯的一項設計，在任務執行過程需要被中斷可以在番茄鐘上紀錄被中斷的原因，讓用戶每日檢視自己學習或工作中斷的原因，進而改善干擾來源。

「 Flat Tomato」目前推出 iOS 版， Android 用戶想嘗試番茄鐘的工作應用程式 ，目前 Googlep Play 上也有幾款實用的番茄鐘工具，如「小番茄」、「發條番茄鐘」、「番茄 ToDo」 等豐富的工具，不妨找尋一個合適的來使用。

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時間管理 App：《Forest 專注森林》

讀者們對這款時間管理工具應該都不陌生，日前團隊打造出爆款精緻心理測驗再次圈粉，

回歸到產品本身，Forest 這個可愛的小工具能幫你在重要任務執行時刻遠離手機，在 App 中種下一顆種籽。在接下來的時間內，這顆種籽將會慢慢地成長為一棵大樹，當無形的「專注」被轉化成具有生命力的植物，增加持續使用的動力。

專注不一定是孤獨的，和朋友們一起使用競賽，同儕之間互相形成激勵作用。

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時間管理 App ：《ATracker》

想在家讀書、工作但總是被各種事情分散注意力嗎？也許是時候該檢視自己的時間分配是否需要調整了！

這款工具讓你更清楚日常時間分配， ATracker 就像是理財工具告訴你錢都花在哪裡，調整每天時間使用組合。點擊任務就可開始或是停止時間記錄，透過完整任務列表以及今天的時間使用狀況。還能把日曆上的事項轉換為 ATracker 上的事項，讓你將計劃與實際使用時間進行比較。

從圓餅圖和條狀數據報告看上去一目瞭然，藉由精準的時間管理，幫你制定更有效地讀書計畫與工作排程吧！

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筆記 App：《GoodNotes 5》

不少專注好子彈筆記 YouTuber 在影片中大推 GoodNotes，真正取代紙本筆記本，就算數位化還是能讓你擁有別緻的筆記封面、書寫、繪畫的真實體驗感。

平板上聰明的數位紙張，可匯入的 PDF、PowerPoint 與 Word 文件甚至匯入的圖像和照片上做筆記。所有筆記皆可搜尋與查找，再也不擔心筆記本遺失或者收錯地方，不少用戶iPad 的必備工具。

身為一款熱門的筆記應用程式，致力打造出能彌補以往筆記工具尚未完整的功能，創辦人 Steven 去年也和編輯分享在新的 iPadOS 的 MultiView 多視窗功能可以滿足更多的使用場景，能在自家程式上開發出更多元的筆記體驗。

筆記應用程式「GoodNotes」創辦人 Steven Chan 在 WWDC 會場外與編輯分享開發歷程。

筆記 App：《Notability》

也是一款非常靈活的筆記工具，同樣可以使用可自定義的主題分類筆記， 可建立大綱、互動式清單。

多媒體筆記能使用不同方式讓用戶完成筆記、日記和繪圖工具、例如墨水筆、熒光筆、文字和音訊，有可導入或掃描教參考書、文件、表格等圖像，然後直接做標記。

筆記可自動與錄音同步，可以重播在寫字時紀錄的音訊，非常適合在講座過程使用，無限的頁面滾動功能，在做筆記時有無限的空間發揮創意！

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同場加映：未來教室 AR App-《JigSpace》

AR App《JigSpace》，如百科全書將生硬的知識課題變成有趣的 3D 影像，運用近年手機遊戲常見的擴增實境，將 3D 影像置入於現實場景之中，用戶可隨意縮放物件比例，按照指示互動、認識事物的原理；附有 1,100 件 AR 物件存庫的《Jig Station》，讓用戶自製 AR 影像的入門級工具，成品更可匯出到《JigSpace》與朋友分享！

根據蘋果官方，《JigSpace》來自澳洲墨爾本的團隊於 2017 年發表，至今已有超過 200 萬名用家使用。內建數十款學習題目，主題涵蓋科學、機械、生活、天文及歷史等知識範疇。AR 讓物件的比例、角度隨你心意改變，沉浸式 3D 體驗令任何空間變成教室﹐寓教於樂！

雖然是來自國外的應用程式，對台灣學校教材來說能夠直接運用還有一段距離，不過日前Apple 官方推薦的這款程式也讓我們對遠端數位課程有了不同的想像！

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