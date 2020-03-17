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iOS 13.4深度整合支付寶與Apple Pay 八達通等交通卡也快了

聯合新聞網 / 楊又肇

依照阿里巴巴旗下支付寶透露消息，確定將在3月18日凌晨1點釋出的iOS 13.4版本更新中，讓支付寶服務能與Apple Pay服務整合，意味蘋果將進一步與中國市場有更深層綁定。

雖然近年中國市場成長幅度趨緩，但依然是蘋果在美國以外重點發展市場，甚至因為先前新型冠狀病毒疫情在中國境內影響擴大，使得蘋果必須暫時關閉直營門市Apple Store的情況下，造成蘋果向投資者預告近期營收表現可能因此下滑，並且調整原本營收目標，足見中國市場發展對於目前的蘋果來說，仍有一定影響。

而從過去不少新機功能都以符合中國市場使用需求為設計，例如尺寸持續增加的螢幕設計、相機功能直接支援掃描QR Code識別內容，以及增加雙SIM卡卡槽設計等，甚至不少在發表會上的說明案例都與中國廠商提供應用服務相關，顯然蘋果為了吸引龐大中國市場用戶目光，其實也下了不少功夫。

預計在3月18日凌晨1點釋出的iOS 13.4 / iPadOS 13.4版本更新中，蘋果將與阿里巴巴旗下支付寶進行更深層合作，讓使用者能將支付寶服務內容加入Apple Wallet內，並且透過Apple Pay功能快速呼叫，無需另外開啟支付寶服務。

此項功能原本最早是在尚未公布的iOS 14原始編碼內容中被發現，但顯然蘋果將會在iOS 13.4版本率先加入此項合作功能。

由於目前台灣地區消費者已經可以透過支付寶旗下TourPass功能，以虛擬現金卡方式使用支付寶交易，未來是否也能藉由此方式透過Apple Pay使用支付寶交易功能，暫時還無法確認。

更多交通卡將加入Apple Pay

除此之外，包含先前已經預告的香港八達通，以及包含中國境內主要城市使用的交通卡，例如中國境內規模最大的跨區域互聯互通公交一卡通系統嶺南通旗下廣佛通與羊城通、廣東省深圳市境內使用深圳通、北京一卡通發行京津冀互聯互通卡，同樣也會在iOS 13.4版本內增加支援Apple Pay服務使用，預期可讓iPhone使用者更方便藉由手機直接模擬交通卡搭乘大眾運輸工具。

不過，就在三星旗下Samsung Pay將宣布與悠遊卡旗下悠遊付服務合作，讓使用者能藉由支援Samsung Pay的手機模擬悠遊卡感應搭乘大眾運輸工具，接下來是否也會與蘋果達成協議開通支援Apple Pay合作，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

一卡通 悠遊卡 iOS Apple Pay 支付寶 Samsung Pay

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