直接「翻譯」他人上傳菜單照片 Google Maps做到了

雖然目前已經可以藉由Google Lens功能拍攝餐廳菜單進行翻譯，但是如果是透過Google Maps服務事先研究旅途預計前往餐廳供餐內容的話，或許還是會有點麻煩。而在稍早更新中，Google則是針對Android版本的Google Maps服務，進一步加強Google Lens功能應用，讓使用者能在Google Maps服務內直接「翻譯」他人上傳菜單影像。

使用者只要先將Android版Google Maps更新至最新版本，並且在地圖上找到計畫前往餐廳，如果在相關資訊頁面中出現「菜單」分頁的話，就能直接確認餐廳供餐細節，或是在相片內容找到曾經造訪這間餐廳的人所拍攝餐單，並且點選照片下方可能出現的「探索餐點」，系統就會透過Google Lens功能翻譯菜色名稱，甚至可以針對菜色內容進行解說。

而從分頁選項來看，Google也允許使用者自行增加餐點名稱等註解內容，當然如果餐廳業者本身積極一點，自行上傳餐單內容的話，也能更方便使用者透過Google Maps提前確認餐飲內容是否符合期望，進而增加前往用餐機率。

不過，由於Google Lens服務主要還是仰賴機器學習的翻譯功能，因此實際翻譯結果是否容易讓人判讀，顯然就要看Google接下來的努力，至少目前多數對應中文的翻譯結果還不是相當容易理解，多半還是要配合圖片對照及猜測，但至少還是能讓使用者看懂一點菜單描述內容。

目前Google尚未確認預計何時針對iOS版Google Maps整合Google Lens功能，但目前同樣可以透過餐廳資訊內的菜單分頁判斷供餐細節。

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