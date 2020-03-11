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Spotify推出全新RADAR計畫 協助推廣全球新興創作歌手歌曲

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然去年關閉過去開放獨立音樂創作者上傳作品的「Spotify for Artists」服務項目，不過針對全球新興創作歌手推廣需求，Spotify稍早宣布推出全新RADAR計劃

針對全球地區推行的RADAR計畫，是Spotify為了協助推廣各地區新興創作歌手所打造項目，並且讓這些歌手創作內容能被更多聽眾挖掘。

目前Spotify也將透過全新「RADAR新勢力」播放清單，讓更多新興創作歌手製作內容可以跟全球更多地區的聽眾產生連結。

RADAR計畫現階段已經協助推廣包含美國、英國、巴西、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、巴拿馬、西班牙、澳洲、法國、阿拉伯聯合大公國、黎巴嫩、南非、菲律賓、印尼、台灣、奧地利、德國、荷蘭、日本及印度在內地區新興創作歌手，其中包含來自台灣的張若凡、來自新加坡的貓速公路 (NEKO Highway)，以及來自馬來西亞的李佳歡，均藉由此項計畫使其創作歌曲能與更多聽眾串連。

在此之前，Spotify也曾透過類似方式挖掘Jasmine Sokko、Stray Kids、Ben＆Ben、IV Of Spades、Lauv和Joji等創作歌手。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬來西亞 哥倫比亞 荷蘭 Spotify

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