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蘋果計畫改善iPadOS滑鼠操作體驗 含手寫筆跡轉數位文字效果

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：除了提昇滑鼠使用功能，iOS 14預期也會讓iPadOS可藉由全新PencilKit設計，讓使用者能藉由Apple Pencil將手寫內容轉換為數位文字，此項功能預期將可用在訊息、備忘錄、提醒事項、行事曆與郵件在內app，預期蘋果也會將此功能向第三方開發者提供使用，讓更多第三方app也能對應手寫內容轉為數位文字的便利功能。

去年推出iPadOS時，就有人發現將可讓iPad裝置連接滑鼠操作，而在尚未對外公佈的iOS 14版本中，顯然也會針對此項功能進行強化。

依照9to5Mac網站報導，蘋果將會在接下來準備釋出的iOS 14 (iPadOS 14)進一步加入更具體的滑鼠游標設計，而不會像是iOS 13僅以圓點形式呈現。透過等同macOS環境內的滑鼠游標，並且可在移到連結時變成手指圖像，預期能讓滑鼠在iPad上的使用體驗變得更好。

另外，蘋果預期也會讓滑鼠游標在長時間靜止狀態下自動隱藏，直到滑動滑鼠才會再次顯現，而透過雙指輕觸螢幕來呼叫滑鼠右鍵功能的手勢，似乎也會加入新版iOS 14。

在此之前，市場已經有消息指稱新款對應iPad Pro使用的鍵盤保護套將會增加觸控板功能，而對比此次傳出的iOS 14功能消息，似乎確實有其可能性，意味新款iPad與一般筆電產品的區隔性將會逐漸縮減。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad iPadOS iOS 滑鼠

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