Google Play Points點數累積獎勵計畫將在台上線 藉由回饋吸引持續下載使用率

先前已經在美國、南韓與日本推行的Google Play Points點數累積獎勵計畫，Google今日 (3/10)宣布台灣成為此項服務在全球第四個上線市場，藉由點數回饋方式刺激更多Google Play Store服務內容下載率。

依照Google說明，在台灣市場推出的Google Play Points點數累積獎勵計畫，將會以每消費新台幣30元即可獲得1點的基礎計算方式運作，隨著等級升級則會讓點數回饋比例加成，而等級則區分最入門銅級、銀級、黃金級、白金級，以及最高鑽石級，同時每週也會提供特惠點數活動，讓使用者更快累積更多點數。

而累積獲得點數即可當做Google Play Store內消費使用，或是用於購買in-App付費內容，但現階段無法用於購買Google Play Store上銷售的硬體產品，主要還是聚焦在Google Play Store數位內容消費為主，例如購買app、租賃電影、購買書籍，另外也能針對諸如遊戲中特定虛擬物品兌換等。

同時，累積點數同樣最多可維持1年有效，此外也無法將個人持有點數轉讓給他人，同時也無法將點數兌換為現金，或是用於其他地區Google Play Store服務消費，而當前所維持等級也會因為超過一年沒有消費而退回前一等級。

另外，Google也說明如果是採其他訂閱使用服務的付費方式，目前並不會列入點數回饋計算範圍，主要還是藉由Google Play Store內完成付費方式才能計算點數回饋比例，因此如果像是透過Google Play Store服務付費訂閱的Google One，或是其他訂閱服務，依然會列入點數回饋計算。

藉由點數回饋方式刺激使用比例，目前已經是相當常見的推廣模式，例如先前三星便透過持續使用Samsung Pay獲得點數，或是像LINE Pay點數回饋。因此，Google Play Points點數累積獎勵計畫的運作模式，其實也是希望透過點數回饋方式，進而吸引使用者持續在Google Play Store服務下載消費。

就Google公佈數據，目前台灣依然是Google Play Store在全球地區前5大市場，而Google過去以來也持續在台灣市場投入大量Google Play Store服務推廣計畫。此次在台灣市場宣布推出Google Play Points點數累積獎勵計畫，更與開發者深入合作，由開發者提供特定內容提供下載，並且由Google提供點數回饋，藉此增加使用者下載意願。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》