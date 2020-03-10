Apple Watch可能加入血氧量測功能？尚未公佈的iOS 14編碼內容藏玄機

在Fitbit、Garmin等品牌智慧手錶裝置先後添加血氧量測功能後，相關消息表示蘋果預期也會在下一款Apple Watch增加相同功能，同時也預期提昇原本心電量測功能，讓Apple Watch能更加了解使用者的身體狀況。

9to5Mac網站報導表示在尚未對外公佈的iOS 14相關編碼內容中，發現與血氧量測有關敘述項目，意味蘋果接下來將會在新款Apple Watch增加血氧量測功能，一旦偵測使用者的血氧濃度過低 (可能產生昏眩)，就會自動發出警報，甚至透過網路連線進行呼救。

在此之前，蘋果已經在Apple Watch增加心電量測功能，當系統發現使用者心跳出現異常跳動，或是跳動頻率異常，系統就會自動發出警報，並且判斷使用者是否需要額外協助。

由於Apple Watch已經成為蘋果相當重要穿戴產品，同時也與不少醫療單位合作，藉此記錄臨床上的診療數據，藉此讓數據分析結果更為精準，接下來似乎也準備讓心電量測功能進一步提昇，將可精準記錄每分鐘100至120下的心跳結果。

不過，目前並沒有太多消息指出蘋果確實會在新款Apple Watch加入血氧量測功能，但預期會針對身體數據量測進一步做強化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》