看書更方便了！亞馬遜釋出Chrome專屬電子書外掛程式

為了吸引更多人使用旗下電子書服務，亞馬遜稍早針對Chrome瀏覽器提供名為Kindle Cloud Reader的外掛程式，讓使用Chrome瀏覽器 (或以Chromium架構打造的Opera或新版Microsoft)安裝後，即可登入個人亞馬遜帳號觀看收藏電子書內容。

透過官網下載安裝 (或是直接透過Chrome線上應用程式商店下載)，使用者就能透過網頁形式觀看個人收藏亞馬遜電子書內容，同時也支援離線瀏覽，或是線上購書，另外也支援以黑暗模式顯示，並且可以調整字體。

除此之外，在閱讀過程也能建立注釋、使用書籤標記閱讀進度，同時也能使用搜尋功能查找書籍特定內容，或是針對其中生字詞釋譯。

操作部分，除了可以透過鍵盤滑鼠操作之外，操作介面也支援觸控，因此相當適合支援觸控操作的2 in 1裝置，或是接下來預期會普及化的雙螢幕筆電裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》