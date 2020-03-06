免下載App！Google Assistant能用42種語言念出網頁文字

在稍早更新中，Google將使所有Android手機上所搭載Google Assistant數位助理服務，透過包含中文在內42種不同語言協助使用者念出網頁上的文字內容。

依照Google說明，使用者僅需透過「Hey Google, read it」，或是「Hey Google, read this page」聲控指令，即可喚醒Android手機內建Google Assistant，並且協助念出當前開啟網頁內容。

除了能協助念出網頁中的文字內容，系統還會自動捲動頁面，並且標示正在朗讀文字，使用者也能自行調整朗讀語速，同時也能選擇不同自然聲調進行閱讀。另外，此項功能目前支援42種語言，其中包含中文，同時也能透過翻譯功能將文字轉換成支援內容，進而透過此項功能朗讀。

如果網頁設計者不希望使用者啟用此項功能，將可透過「nopagereadaloud」標籤進行關閉，而開發者也能藉由Actions on Google設計進一步將此項功能納入旗下網站、app等內容，讓使用者能透過Google Assistant閱讀文字內容。

此項功能並不需要額外執行任何操作、設定，更不用額外下載安裝app即可使用，Google希望藉由Google Assistant提供更便利功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》