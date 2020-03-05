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iPhone再等等！悠遊付3月底上線 初期限Android手機使用

聯合新聞網 / 楊又肇

悠遊卡公司打造的悠遊付電子錢包服務，預計會在今年3月底正式上線提供使用，但確定初期僅支援NFCAndroid手機綁定後，透過趨近感應方式完成支付，同時也能用於乘坐捷運、公車、火車或高鐵在內交通運輸工具。而iPhone方面則因為蘋果尚未全面開放第三方app使用其完整NFC功能，因此暫時還無法支援感應支付功能，但其他悠遊付功能則與Android手機相同。

悠遊卡公司表示將會與蘋果持續溝通，希望能順利讓搭載NFC功能的iPhone機種也能順利使用悠遊付感應支付功能。

依照說明，悠遊付服務功能會直接整合在悠遊卡先前推出的Easy Wallet app，使用者只要將app更新至最新版本即可註冊開通，並且綁定個人金融帳戶就能將app當做支付工具，同時配合手機內建NFC功能也能對應感應支付使用需求。

相比悠遊卡單筆交易金額上限僅為1000元，並且具備1萬元儲值上限，以及每月3000元交易上限，悠遊付單筆交易金額可達5萬元，最高儲值上限也是5萬元，每月包含轉帳在內的交易額度更可達30萬元。另外，悠遊卡自動儲值金額為500元倍數，悠遊付則是以100元倍數計算。

除了能以掃描條碼或QR Code方式完成付款，或是配合手機內建NFC以近場感應方式搭乘大眾運輸工具，使用者更可透過數位化方式管理手中持有悠遊卡，最多可綁定20張，並且能記錄交易明細、存放電子發票等功能，除此之外更與台北市政府合作虛擬台北市民卡，讓使用者能透過悠遊付繳納台北市汽機車路邊停車費、台北市公有停車場停車費、台北市自來水費、台北市聯合醫院醫療費等公共事業費用。

目前首波與悠遊付合作銀行業者，分別包含第一商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、台灣新光商業銀行、永豐商業銀行、台新國際商業銀行與中國信託商業銀行。

從2019年試營運，並且在今年1月開放最初申請註冊的500名悠遊先鋒率先啟用，接下來預計會在3月底正式對外開放，同時感應支付搭乘所對應大中運輸交通工具將包含雙北捷運、雙北公車、YouBike及淡海輕軌使用，日後也會開放全台交通工具搭乘使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

悠遊卡 北市 捷運 NFC iOS Android

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