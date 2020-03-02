新冠肺炎歷史軌跡比對：Google maps幫你檢查足跡是否有與新冠肺炎病例重疊？

根據PTT的網友分享「武漢肺炎歷史軌跡比對」這個網站，這是g0v推出一個可以自動檢查你是否碰過新冠肺炎患者的網站，主要的原理就是透過你在Google地圖記錄你的時間軸足跡，比對目前指揮中心公布的患者的足跡，看看兩邊的足跡是否有重疊。當然，你也可以手動自己檢查，但是隨著病例越來越多，當然還是線上直接比對來得方便。

新冠肺炎歷史軌跡比對設計的相當直覺，應該你一連上去就可以看懂該怎麼做。網站上有四個步驟照著走就好了。如果你擔心隱私的問題，網站上一開始也先表示，這個程式藉由比對你的手機歷史位置記錄，來判斷是否曾與病患接觸。基於隱私考量，你的資料只會在本地端處理，不會上傳到任何網路主機。

當然前提是你先前必須先讓你的手機定位記錄功能有開啟，允許Google地圖記錄。如果沒有的話，那麼這個網站就不適合你查詢。不過，你現在開始開啟記錄的功能，日後說不定還是用得到。

確定有紀錄後就可以到第二步，小編去他們的github網站查了一下原理，這個步驟選擇要「下載的區間」應該是下載你自己的歷史軌跡資料。

再來就是到第三步，把你剛剛下載的資料載入進行針對足跡的發生時間以及地點來比對，看看是否有相吻合。根據他們網站的說明，為了保護隱私，他們用的比對方法是採用了名為 ST hash (SpaceTime hash)的演算法得到雜湊值，然後再針對你的時間軌跡資料透過相同的演算法求出雜湊值，藉此求出你是否有在特定的時間點與患者足跡重疊。

最後就顯示出比對結果。

如果對於這個有疑慮，或是覺得不安心的話，有能力的網友也可以自己去檢查他們的原始碼。或是自己架站來建立你覺得更好的版本。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》