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病毒疫情影響 線上會議軟體Zoom活躍用戶人數大增

聯合新聞網 / 楊又肇

依照分析報告指出，因為近期新型冠狀病毒疫情影響，使得視訊會議服務軟體Zoom活躍用戶大幅增長，相比2019年全年活躍用戶人數明顯增加。

市調機構Bernstein Research分析師Zane Chrane和Michelle Isaacs指出，目前Zoom每月活躍用戶達1292萬人，相比2019年全年平均每月活躍用戶增加21%，同時截至目前為止的每月活躍用戶人數增加量已經超過222萬，相比去年每月活躍用戶人數增加量為199萬人增加一些。

雖然對於一般使用者來說，免費版Zoom服務就能提供足夠線上會議使用需求，但如果針對企業更多人參與會議需求，就會刺激用戶付費使用更多服務功能。同時，在近期新型冠狀病毒疫情持續影響之下，越來越多企業都會開始藉由諸如Zoom之類服務對應多人會議需求。

在目前疫情持續在全球地區擴散，就連美國疾病管制與預防中心稍早也警告新型冠狀病毒有可能會在美國擴散，將使更多企業轉向以遠距辦公，同時透過線上會議服務討論工作事項，避免在密閉空間聚集，藉此減少交互感染風險。

不過，Zoom方面並未對此分析內容做回應，同時也未公布目前具體用戶人數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒

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