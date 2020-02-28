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別再瞎忙於殺後台！蘋果表示上滑關閉App可能縮短電池壽命

聯合新聞網 / T客邦
上滑關閉iPhone應用程式，可能讓App花費更長的時間重新加載，導致縮短iPhone的電池壽命。 路透
上滑關閉iPhone應用程式，可能讓App花費更長的時間重新加載，導致縮短iPhone的電池壽命。 路透

很多iPhone的使用者，可能會每隔一段時間，就利用上滑的動作去關閉一些沒有用到的應用程式，原因是擔心這些應用程式不關閉可能會耗電。不過，蘋果現在表示，在多數情況下，上滑關閉應用程式不見得會省電，而且反而可能會縮短iPhone的電池壽命、並且手機的動作可能也會變慢。

根據蘋果的官方說法，上滑關閉iPhone應用程式的方式，可能會讓App在重新加載時花費更長的時間，並且導致縮短iPhone的電池壽命，因此，建議使用者只需要在應用程式當機、沒有回應的情況下，才需要用到上滑關閉的功能。

使用者之所以會習慣，想要把那些在背景的、暫時用不到的應用程式關閉起來，主要是來自於Windows養成的使用習慣，認為這些在背景的應用程式還是會耗費資源。不過，蘋果表示iPhone的系統設計並非如此，蘋果表示：「當使用者正在使用的應用程式出現時，之前打開的應用程式會被凍結並處於待機模式，這種方式可以幫助使用者執行多重任務，且並不會佔用設備額外資源。」

2016年，就有媒體詢問過如果頻繁地將背景的應用程式「殺掉」，是不是能夠增加電池的使用時間？當時擔任蘋果軟體部門的高級副總裁 Craig Federighi答案為否，表示這樣不會對設備的電池壽命有任何幫助。

由於iOS從設計上，就能夠有效率地將在背景的App應用程式「凍結」起來，限制這些App只能在背景執行一些他們必須進行的工作，並且釋放了這些應用程式原本在前台執行時所佔用的RAM資源。因此，當你從背景將這些應用程式叫出來時，啟動這些應用程式所需要用到的資源，也會遠遠低於你重新開啟一個應用程式所需要耗用的資源。

因此，例如像是臉書LINE、瀏覽器等等這些你可能一天中會頻繁用到的應用程式，你根本不需要利用上滑關閉的方式將它們從背景關閉，因為如此一來下次重開其實會更耗資源。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 電池 iOS APP 臉書 LINE

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