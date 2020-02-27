微軟新一波Windows 10預覽版 加入全新圖示設計

先前已經將Office使用圖示設計作了更新之後，微軟接下來也確定將更換Windows 10作業系統內的圖示設計，預期會大量採用Fluent Design風格。

依照微軟Windows與裝置部門設計主管Christina Koehn分享內容，顯示預計在Windows 10作業系統採用的全新圖示設計風格，其中包含新版郵件、小畫家與計算機在內圖示都會換上Fluent Design風格。

不過，目前顯然尚未針對新版[開始 (Start)」圖示進行調整，而設計團隊希望改變從2015年以來一直沿用採扁平、簡化且無色彩的設計，並且預計能與現有品牌產品圖示有更一致風格，因此有可能會有更活潑的色彩與漸層表現。

而部分新版圖示將可在稍早釋出的Windows 10 Insider Preview Build 19569版本中窺見，預期微軟也會藉由收集使用者反饋意見，並且在下一版正式更新內容採用全新圖示設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》