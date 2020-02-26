排不好還讓整個表格亂掉？EXCEL排序功能這樣做
排序是excel中一個十分重要的功能，能讓我們的數據瞬間變的井井有條，但要如何把一個表格內的數據順利的排序，說起來簡單但是實際操作上還是有很多要注意的小重點，才不會不但沒排序好還讓整個表格亂掉。
使用版本: office 2016
單一欄位排序
當只進行單一欄位的排列時狀況相對簡單，當選擇排列 [A 到 Z]的 指令。
👉文字(筆劃少到多)
👉數字 (從最小到最大排序)
👉日期與時間(從最舊到最新排序)
❤️實際演練:
抱著雀躍的心情，寇弟打開了最近獵艷的成績單，決定展開第一場約會，剛開始的訴求還不高，決定先找個高顏值的對象來約會看看。
❤️三部曲找出Mr. Right:
1.選擇「顏值」中的任何一個儲存格
2.上方菜單找到「資料」(通常在常用選單也找得到)
3.點選「Z→A」(數字大到小/顏值高到低)
多欄位排序
當在排列時不只要排序一個選項時該怎麼辦呢?
❤️實際演練:
經歷了一次與高顏值小鮮肉的約會，寇弟發現除顏值，身高還是很重要的，所以希望把身高擺在第一優先，然後再考慮顏值。
👉主要訴求: 身高 ( Z 到 A =高到矮)
👉 次要訴求:高顏值 ( Z 到 A =帥到醜)
❤️五部曲找出Mr. Right:
1.選擇表格中的任何一個儲存格
2.上方菜單找到「資料」👉 點選「排序」
3.主要訴求:身高 (Z 到 A =高到矮)
4.增加層級 *可以自由增加排序層級(越上面越先篩選)
5.次要訴求:高顏值 (Z 到 A =帥到醜)
自訂清單排序
盲目約會的寇弟，前幾天去算塔羅遇到了一個問題，塔羅表示要跟單眼皮的男子度過聖誕節，才能安然地度過這一次水逆，但是寇弟現在只知道大小的排列，到底怎麼找出拯救寇弟的單眼皮男。
❤️五部曲找出Mr. Right:
1.選擇表格中的任何一個儲存格
2.上方菜單找到「資料」👉 點選「排序」
3.在「順序」中找到「自訂清單」
4.清單內容打入「單、雙」並新增確定
5.成功建立排序方式
《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》
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