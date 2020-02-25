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口罩哪裡買？新冠肺炎疫情資訊 蘋果Siri都知道

中央社 / 台北25日電
記者實測若詢問Siri「口罩哪裡買」，Siri會提供口罩供需資訊平台的連結。美聯社
記者實測若詢問Siri「口罩哪裡買」，Siri會提供口罩供需資訊平台的連結。美聯社

新冠肺炎疫情擴散，除了LINE臉書可搜尋相關資訊，蘋果語音助理Siri也悄悄跟上腳步，只要詢問「口罩哪裡買」或「新冠肺炎疫情」等關鍵字，Siri就會提供相關資訊和官網連結。

根據中央社記者實測，若詢問Siri「口罩哪裡買」，Siri會提供口罩供需資訊平台的連結，網站內有包含即時口罩地圖、藥局口罩採購地圖、口罩即時查等應用介面，可查詢附近藥局的口罩存量。

若詢問Siri「新冠肺炎疫情」、「新冠肺炎是什麼」，Siri會建議前往衛生福利部疾病管制署網站查詢，並提供官網連結。

通訊軟體LINE旗下商家服務LINE SPOT先前也運用政府公開資料，幫用戶串接口罩販售地點與數量，只要進到LINE SPOT中搜尋「#健保特約藥局」，或用手機點選連結，即可查找離自己最近、可購買口罩的健保特約藥局或衛生所。

臉書（Facebook）於2月初宣布，台灣用戶在臉書上搜尋新冠肺炎、冠狀病毒或是coronavirus等關鍵字，會引導用戶前往衛生福利部疾病管制署網站查看最新資訊。

口罩 Siri 肺炎 新冠肺炎 LINE 臉書

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