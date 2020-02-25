僅次Google、蘋果！華為旗下AppGallery成全球第三大應用服務商店

在此次發表會的最後，華為終於正式宣布旗下AppGallery已經成為全球第三大應用服務商店，僅次於Google Play Store與蘋果App Store。

去年因為美國禁令影響，使得華為雖然可以藉由AOSP管道取得以開源形式提供使用的Android作業系統，卻無法順利取得Google提供的GMS服務認證，讓華為在推出Mate 30系列之後，同時也宣布推出自有HMS服務認證，並且透過提供更多開發，希望吸引更多全球開發者加入HMS服務生態，讓旗下應用服務商店AppGallery規模持續增長。

就華為說明，目前AppGallery每月活躍用戶人數已經超過4億人，並且累積超過5萬5000組app上架，目前規模僅次於Google Play Store與蘋果App Store，成為全球第三大應用服務商店，並且在全球超過170個國家地區提供使用，更在亞太地區、中東與非洲地區、歐洲地區，以及拉丁美洲地區與在地內容合作。

而比照Google在Play Store提供免下載，或是僅需下載部分內容即可啟用的Instant Apps，華為此次也宣布在旗下AppGallery增加Quick Apps設計，讓使用者無需下載安裝即可使用app內容，藉此讓更多儲存容量較小的手機也能輕易體驗各類app。

目前對應Quick Apps設計的應用服務數量已經超過1700種，並且可用在華為旗下包含智慧手機、平板、智慧電視，或是螢幕可凹折手機與車載系統，其中更可對應華為在全球市場銷售的3億5000萬支以上的智慧手機使用。

在日前宣佈釋出HMS Core 4.0版本，並且開放更多開發資源之後，華為在此次發表會也強調接下來將會持續依照需求開放更多設計工具資源，例如後來增加的機器學習、情境感知、統一掃碼功能，以及近場感應連接傳輸等應用，另外更強調在裝置端與雲端加強加密保護，甚至進一步重視用戶隱私權益，並且說明各地區用戶資料會分別存放於在地數據中心，而非統一集中存放在中國境內。

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