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消息指稱 三星將以新版韌體解除Galaxy S20系列顯示模式限制

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認在Galaxy S20系列上的螢幕支援以120Hz畫面更新率顯示，但僅能對應Full HD+解析度 (2160 x 1080)，無法以QHD+解析度 (3200x1800)形式運作，但相關說法指稱三星接下來將會透過韌體更新解除此限制，甚至可能額外提供自動切換選項，讓系統能依照內容自動調整最合適顯示模式。

依照XDA Developers論壇網站作者Max Weinbach的說法，三星將會在近期內提供新版韌體更新，讓即將上市的Galaxy S20系列機種能在120Hz畫面更新率顯示模式下，維持以QHD+解析度運作。

而在後續由「冰宇宙」釋出圖像內容，更顯示三星不僅會提供在120Hz更新率下維持QHD+解析度顯示選項，將會額外提供自動切換顯示模式的選項，意味日後Galaxy S20系列機種可以自動依照顯示內容切換合適顯示模式，例如在遊戲執行情況下能以最高解析度與最高畫面更新率方式顯示，而一般情況則會切換至較低解析度與畫面更新率，藉此延長電力續航時間。

過去Sony Mobile推出第一款搭載4K解析度螢幕的Xperia XZ Premium時，當時也採用自動切換4K解析度顯示規格方式節省電力，僅在特定情況才會以原生4K解析度形式顯示內容。

三星預計在3月6日後開放銷售Galaxy S20系列，而新版韌體更新內容則預期會在上市後釋出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

省電 三星 螢幕 GALAXY

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