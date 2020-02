消息指稱 三星將以新版韌體解除Galaxy S20系列顯示模式限制

日前確認在Galaxy S20系列上的螢幕支援以120Hz畫面更新率顯示,但僅能對應Full HD+解析度 (2160 x 1080),無法以QHD+解析度 (3200x1800)形式運作,但相關說法指稱三星接下來將會透過韌體更新解除此限制,甚至可能額外提供自動切換選項,讓系統能依照內容自動調整最合適顯示模式。

依照XDA Developers論壇網站作者Max Weinbach的說法,三星將會在近期內提供新版韌體更新,讓即將上市的Galaxy S20系列機種能在120Hz畫面更新率顯示模式下,維持以QHD+解析度運作。

而在後續由「冰宇宙」釋出圖像內容,更顯示三星不僅會提供在120Hz更新率下維持QHD+解析度顯示選項,將會額外提供自動切換顯示模式的選項,意味日後Galaxy S20系列機種可以自動依照顯示內容切換合適顯示模式,例如在遊戲執行情況下能以最高解析度與最高畫面更新率方式顯示,而一般情況則會切換至較低解析度與畫面更新率,藉此延長電力續航時間。

This is one of the firmware versions of the Galaxy S20 series. We see that not only the WQHD + 120Hz mode can be selected, but also the dynamic mode, which is a very mature solution.better than limited to FHD

let's expect Samsung to implement such a solution as soon as possible. pic.twitter.com/mLtFUwH0WZ