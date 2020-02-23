整合Office應用服務的app 微軟正式釋出iOS版本了

日前率先開放Android平台使用的整合Office應用服務app之後，微軟稍早也正式開放iOS版本提供使用，同樣也僅先對應iPhone機種使用，尚未提供對應iPad或iPad Pro平板介面使用版本。

而將所有Office應用服務整合在單一app，最主要目的自然是減少使用者在不同app間切換頻率，避免造成視覺與使用上的困擾。

在iOS版本中，同樣也會整合微軟便箋 (Note)、Lens服務，並且能直接開啟Word、Excel與PpowerPoint服務，未來也會進一步整合OneNote服務，另外也能在「動作 (Actions)」分頁使用PDF簽名、文件轉檔，或是分享檔案等功能，並且能將文件透過OneDrive、Google Drive、iCloud、Dropbox，或是Box在內線上空間存放。

微軟預期會在後續更新加入更多功能，例如Word聽寫、Excel視覺卡片、PowerPoint概述選項等項目，讓使用者能以更便利形式在手機上編輯文件。

提供整合所有Office應用服務的app後，微軟依然會維持提供獨立app形式的Word、Excel及PowerPoint，讓僅需要特定app使用者也能便利使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》