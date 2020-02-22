擔心被指控壟斷？蘋果可能鬆綁iOS預設開啟app的選擇限制

過去取得不少蘋果內部消息的彭博新聞記者Mark Gurman，稍早透露蘋果有可能讓使用者能自定iOS作業系統中開啟特定內容的預設app項目，例如點選網頁連結時候可以指定以第三方瀏覽器開啟，或是透過第三方軟體處理郵件內容。

會有這樣的調整，或許與iOS作業系統始終以來都是以自有原生app為優先，即便開放使用者安裝第三方軟體，但在對應開啟網頁連結、郵件等內容時，往往會導向使用自有Safari、郵件等app開啟，因此也讓不少使用者、開發者指控iOS作業系統此類限制。

或許是考量日後可能遭受他人指控壟斷，因此蘋果內部開始討論是否對此作調整，但目前仍處於討論階段，具體定案或許會在今年蘋果WWDC 2020期間有明確消息。

相比Android作業系統同樣預載不少Google提供app，但使用者依然可以自定開啟特定內容的app選項，而不會像iOS有較多限制。

但實際上若使用者在iOS作業系統環境中使用第三方軟體，部分情況依然可以使用第三方軟體開啟內容，例如在Gmail app的信件中開啟網頁連結，即可透過同樣安裝在手機內的Chrome瀏覽器app開啟內容。

不過，從目前多數人使用iOS作業系統都會額外安裝第三方軟體，蘋果若最終決定進行上述調整的話，實際上會造成影響應該也不算太大，但卻能避免遭受市場壟斷指控。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》