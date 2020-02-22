iOS再等等？微軟整合Office應用服務app 進駐Android平台
去年底宣布重新打造行動版Office相關App介面之後，微軟終於率先在Android平台推出新款Office應用服務app，讓使用者能在單一介面中完成檢視、編輯諸如Word，或是Excel、PowerPoint在內Office文件檔案，無需在不同app間頻繁切換。
除了整合Word在內文件編輯與瀏覽功能，新版Office應用服務app更結合OneDrive線上硬碟儲存功能，同時也藉由手機拍攝功能，讓使用者能透過Lens服務掃描實體文件內容，並且將其轉換成Office文件檔案，或是掃描QR Code內容。
不過，目前新款Office應用服務app依然僅支援Android手機使用，尚未開放同為Android作業系統的平板裝置，或是對應Chromebook等裝置使用，另外也尚未確定iOS平台版本推行時間，但理論上應該很快就會跟進推出。
而針對行動裝置使用需求，進而將所有Office應用服務整合在單一app內，自然是讓手機等裝置使用者能更簡單編輯文件，並且減少在不同app間切換造成時間浪費，或是移轉原本注意力，藉此提昇更高工作效率。
至於未來是否也會讓桌機版Office應用服務也採用相同設計思維，目前暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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