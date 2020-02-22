快訊

直播／公主號19旅客檢疫結果 疫情指揮中心最新防疫說明

日韓新冠肺炎疫情僅次中港澳 旅遊疫情升高至第二級

iOS再等等？微軟整合Office應用服務app 進駐Android平台

聯合新聞網 / 楊又肇

去年底宣布重新打造行動版Office相關App介面之後，微軟終於率先在Android平台推出新款Office應用服務app，讓使用者能在單一介面中完成檢視、編輯諸如Word，或是Excel、PowerPoint在內Office文件檔案，無需在不同app間頻繁切換。

除了整合Word在內文件編輯與瀏覽功能，新版Office應用服務app更結合OneDrive線上硬碟儲存功能，同時也藉由手機拍攝功能，讓使用者能透過Lens服務掃描實體文件內容，並且將其轉換成Office文件檔案，或是掃描QR Code內容。

不過，目前新款Office應用服務app依然僅支援Android手機使用，尚未開放同為Android作業系統的平板裝置，或是對應Chromebook等裝置使用，另外也尚未確定iOS平台版本推行時間，但理論上應該很快就會跟進推出。

而針對行動裝置使用需求，進而將所有Office應用服務整合在單一app內，自然是讓手機等裝置使用者能更簡單編輯文件，並且減少在不同app間切換造成時間浪費，或是移轉原本注意力，藉此提昇更高工作效率。

至於未來是否也會讓桌機版Office應用服務也採用相同設計思維，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 微軟 Office APP Android

延伸閱讀

旺宏營運報喜 獲微軟藍牙耳機快閃記憶體訂單

華為成立全球生態發展部門 負責建置HMS服務市場規模

Google正式釋出Android 11開發預覽版本 加強5G網路支援、隱私安全

Google將開放更多Android手機 加入使用Stadia串流遊戲服務

相關新聞

傳三星內部測試錯誤出大包！全球 Galaxy 手機收到「尋找我的手機」通知

Samsung 三星使用者在台灣時間 2020 年 2 月 20 日下午應該都有收到「尋找我的手機」的通知，但這通知內容只有「1」，到底是什麼情況？ 根據《Yonhap News》韓國聯合通訊社報導，這是 Samsung 三星公司內部測試錯誤才會誤發訊息，對使用者的手機沒有任何影響，並為消費者帶來的不便致歉。

LINE電腦版隱藏好用功能 遠距視訊用這招分享螢幕畫面

LINE電腦版除了推出5.22.0更新，其實還有好幾個隱藏版功能先前就已經推出，但許多人都沒發現。像是視訊通話時分享螢幕...

Google正式釋出Android 11開發預覽版本 加強5G網路支援、隱私安全

日前就已經不小心提前曝光的Android 11開發者預覽版本，稍早終於正式向開發者提供下載預覽，支援Pixel 2系列之後機種安裝測試 (對，第一代Pixel已經不支援了)。而Google也預計在今年5月開放beta版本，屆時應該就會開放一般使用者加入體驗測試，並且會在秋季釋出正式版本，理論上也會配合新款Pixel 5系列一同推出。

iOS再等等？微軟整合Office應用服務app 進駐Android平台

去年底宣布重新打造行動版Office相關App介面之後，微軟終於率先在Android平台推出新款Office應用服務app，讓使用者能在單一介面中完成檢視、編輯諸如Word，或是Excel、PowerPoint在內Office文件檔案，無需在不同app間頻繁切換。

擔心被指控壟斷？蘋果可能鬆綁iOS預設開啟app的選擇限制

過去取得不少蘋果內部消息的彭博新聞記者Mark Gurman，稍早透露蘋果有可能讓使用者能自定iOS作業系統中開啟特定內容的預設app項目，例如點選網頁連結時候可以指定以第三方瀏覽器開啟，或是透過第三方軟體處理郵件內容。

一個Google Maps兩個世界？Google依據不同地區使用者呈現不同地圖

「修改地圖」的壓力來自國際情勢、相關政府，而且受到壓力的不僅只有 Google 一間公司。

「LINE推出全新的2階段密碼認證」是詐騙！官方教你3步搶救帳號

你也收到了嗎？最近又傳出新的LINE詐騙手法，寫著「最近有很多LINE被駭客盜用，LINE推出全新的2階段密碼認證」，並附上一段網址要求使用者輸入帳號密碼。經事實查核網站MyGoPen求證，此則訊息會連到釣魚網站，企圖盜用使用者的用戶資料。提醒大家千萬不要上當。

不曾登上串流平台！久石讓新作與30張專輯將進駐Apple Music

隨著由宮崎駿執導、編劇或製作的多部吉卜力動畫作品在去年底進駐iTunes Store，過去以來協助多部吉卜力動畫作品創作配樂的日本殿堂級音樂家久石讓旗下30張專輯作品也將登上Apple Music。

新版Chrome加強AR應用、NFC標籤讀取 對應新版網頁傳輸加密協定

除了準備將即時語音轉文字服務Live Caption放進新版Chrome瀏覽器內，Google稍早更透露接下來將會在版號81的Chrome瀏覽器加入支援WebXR Hit Test API，藉此讓Chrome瀏覽器也能對應更豐富的擴增實境應用，另外也加入支援NFC讀取連動功能，讓Chrome瀏覽器能有更多元互動模式。

Photoshop 30週年紀念推新功能 桌機版多出「快速選取」

Photoshop一直是不少影像和文字創作者的專業處理工具，如今該軟體已來到30週年，Adobe官方近期則是推出各種修圖新功能，讓桌機和ipad版本上的Photoshop功能再升級，使用者除了能在桌機版上的Photoshop快速對象選取，也可在ipad上處理文字、字元行距等桌機版的印刷控制。

LINE電腦版5.22.0更新搶先看 視訊通話不怕背景太亂

因應疫情，最近有些公司都減少實體會議，甚至讓員工可以在家遠距工作，減少員工因為在外移動、群聚在密閉空間的風險。但這也帶來...

素顏開會也不怕！LINE電腦版新功能 遠距工作更方便

通訊軟體LINE今天公布電腦版5.22.0新功能，包括記事本支援訊息強調的字體效果，以及視訊通話及直播功能新增多款濾鏡和...

熱門新聞

「LINE推出全新的2階段密碼認證」是詐騙！官方教你3步搶救帳號

蘋果即將公佈的親民款手機 將回歸以「iPhone」為稱？

一個Google Maps兩個世界？Google依據不同地區使用者呈現不同地圖

武漢肺炎延燒 臉書和索尼取消參加遊戲開發者大會

三星推出酷炫的折疊機Galaxy Z Flip 果粉會買帳嗎？

iOS再等等？微軟整合Office應用服務app 進駐Android平台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。