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一個Google Maps兩個世界？Google依據不同地區使用者呈現不同地圖

聯合新聞網 / INSIDE
Google Maps會依據搜尋者所在國家或地區，讓那些有爭議的地理邊界傾向當地政府立場。 美聯社
Google Maps會依據搜尋者所在國家或地區，讓那些有爭議的地理邊界傾向當地政府立場。 美聯社

「修改地圖」的壓力來自國際情勢、相關政府，而且受到壓力的不僅只有 Google 一間公司。

Google Maps 是許多人常用的重要地圖工具，但你知道嗎？它會依據搜尋者所在國家或地區，更改線上地圖的樣貌，讓那些有爭議的地理邊界傾向當地政府立場。

七十多年來，印度和巴基斯塔因為邊界上的查謨-克什米爾土邦歸屬問題，雙方產生無數次戰爭或零星衝突，最近一次發生在今年 2 月。不過，近期印度網友卻認為「既然最近領土爭議已經解決，那 2 月的爭端就可以原諒了。」

明明打開 Google Maps 查看，克什米爾區域的邊界依舊用灰色虛線顯示，代表爭議仍在，為什麼印度網友卻認為「已經處理好了」？原來，雖然印度網友看到的 Google Maps 顯示克什米爾已經屬於印度政府；但印度以外的網友，看到的卻是另一種地圖樣貌。

一個 Google Maps，兩個世界

根據《華盛頓時報》報導，Google Maps 會依據歷史、地方法律、國際外交等趨勢變化，即時更改線上地圖。如果使用者剛好位在邊界爭議相關區域、國家，則會依據當地法規顯示特定地圖樣貌。

事實上，修改地圖並不是只有線上地圖業者才會做。非營利組織國家地理學會（National Geographic Society）地理學家 Alex Tait 表示，即便是紙本印刷地圖，相關人員也會參考新聞報導並諮詢外交官、聯合國等機構，定期開會討論世界大事變化並變更地圖，修改頻率最多每季修改一次。

因為地圖上的城市、地區或國家輪廓，往往是「人為製造」的。知情人士表示，Google 會諮詢地方政府、官方機構後，再決定要在哪些地方劃下界線，因此對於有爭議的邊界，不同國家的使用者往往會看到不同的地圖。

壓力來源：國際情勢變化、邊界爭議政府

「修改地圖」的壓力，有時候來自國際情勢、有時候來自相關政府，而且受到壓力的不僅只有 Google。例如：位於烏克蘭俄羅斯邊界的克里米亞半島一直存有領土爭議，但在莫斯科政府施壓下，蘋果公司於去年底修改地圖，讓俄羅斯境內網友看到克里米亞屬於俄羅斯。

此外，之前有網友在美國網路論壇 Reddit 發文表示，智利和阿根廷之間，有約 40 公里長的區域沒有顯示國土邊界。Google 回應，這是因為智利和阿根廷目前尚未達成協議，因此讓邊界留白；而同樣旗下有地圖應用產品的蘋果、微軟，則把這塊區域用虛線顯示。

▲Photo Credit: 擷取自 reddit
▲Photo Credit: 擷取自 reddit

一名專為 Google 修改地圖的外包員工表示，為了能即時因應國際變化，他們會被分派不同區域的邊界重繪工作。不過，收到修改通知時並不會知道理由，只能立刻按照通知調整地圖；修改的範圍也通常很小，例如：把公園的路徑加寬，或是把特定雕像、交通地標從地圖上移除等。

Google Maps 產品總監 Ethan Russell 透過發言人發表聲明，表示 Google Maps 是根據真實情況提供最準確地圖，但對那些有爭議區域邊界則盡量保持中立，並以灰色虛線顯示，也會盡量符合當地政府法規。

蘋果公司發言人 Jacqueline Roy 也表示，對於邊界爭議，蘋果會遵守當地政府法規，目前內部也正在討論未來將如何處理地圖上的邊界爭議議題。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Maps Google 巴基斯坦 印度 烏克蘭 俄羅斯 蘋果

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