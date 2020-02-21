「LINE推出全新的2階段密碼認證」是詐騙！官方教你3步搶救帳號

你也收到了嗎？最近又傳出新的LINE詐騙手法，寫著「最近有很多LINE被駭客盜用，LINE推出全新的2階段密碼認證」，並附上一段網址要求使用者輸入帳號密碼。經事實查核網站MyGoPen求證，此則訊息會連到釣魚網站，企圖盜用使用者的用戶資料。提醒大家千萬不要上當。

詐騙的完整文字訊息為「最近有很多LINE被駭客盜用，LINE推出全新的2階段密碼認證 我已經成功升級了賬號安全 https://www.line＊＊＊.com/」。經過查證，此連結並非是LINE的官方網址，而是意圖盜取資料的釣魚網站。

若是不慎點擊進到假網站，會看見一個和LINE非常相似的登入頁面，要求輸入帳號密碼。同時帳號密碼會被遠端登入遭到盜用，這個「2階段密碼認證」當然也根本進不去。

MyGoPen " title="偽裝成LINE的釣魚網站。 圖擷自 MyGoPen "> 偽裝成LINE的釣魚網站。 圖擷自 MyGoPen

MyGoPen表示已經向LINE Taiwan通報，對方已向國際組織申報此為惡意網域，一點進去就會看到明顯的詐騙網站提醒。

LINE官方提醒用戶不要隨便點擊不明網站，提供了強制登出異常裝置的小技巧：在LINE的手機APP中，從「設定→我的帳號→登入中的裝置」，就能確認有沒有異常的登入設備，並且進一步強制登出。