傳三星內部測試錯誤出大包！全球 Galaxy 手機收到「尋找我的手機」通知

Samsung 三星使用者在台灣時間 2020 年 2 月 20 日下午應該都有收到「尋找我的手機」的通知，但這通知內容只有「1」，到底是什麼情況？

根據《Yonhap News》韓國聯合通訊社報導，這是 Samsung 三星公司內部測試錯誤才會誤發訊息，對使用者的手機沒有任何影響，並為消費者帶來的不便致歉。

圖片及資料來源：The Verge、The Next Web、Yonhap News、PTT

在 PTT MobileComm 版上，網友 NANACE 發文詢問，三星手機 S10e 突然出現「尋找我的手機」的通知 ，是什麼情況？

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文章一出，眾多網友不約而同回應，包括 Galaxy S 系列、Galaxy Note 系列、Galaxy J 系列、Galaxy A 系列等多款手機全都收到相同通知。

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除了台灣之外，國外媒體也紛紛報導這項消息，其中《The Verge》編輯還表示最新款 Galaxy Z Flip 也收到通知，而《The Next Web》則是透露似乎甚至沒有安裝「 Find My Mobile 尋找我的手機」的某些使用者也收到推送通知。

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正當全球媒體及使用者議論紛紛時，《Yonhap News》韓國聯合通訊社報導指出，Samsung 三星在三星會員公告宣布，這是內部測試發送的錯誤訊息，對使用者的智慧手機沒有任何影響，同時對此帶來的不便，向使用者深表歉意。

不過，根據國外媒體報導，Samsung 三星不是第一家錯誤發送通知給使用者的手機製造商，在 2019 年夏天時 OnePlus 曾因內部測試軟體更新失敗，發送大量亂碼通知轟炸使用者。就連三星也曾將廣告偽裝通知推播給所有使用者，引起批評。所以這次三星出包，誤發尋找我的手機通知或許也不用太過意外。至於是不是有任何陰謀論，目前不得而知，留待後續是否有下一步的消息發展喔！

圖片及資料來源：The Verge、The Next Web、Yonhap News、PTT

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》