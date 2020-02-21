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新版Chrome加強AR應用、NFC標籤讀取 對應新版網頁傳輸加密協定

聯合新聞網 / 楊又肇

除了準備將即時語音轉文字服務Live Caption放進新版Chrome瀏覽器內，Google稍早更透露接下來將會在版號81的Chrome瀏覽器加入支援WebXR Hit Test API，藉此讓Chrome瀏覽器也能對應更豐富的擴增實境應用，另外也加入支援NFC讀取連動功能，讓Chrome瀏覽器能有更多元互動模式。

依照Google在Chromium官方部落格公布消息，目前版號為81的新版Chrome測試版本中，將會讓Android、Linux、Mac，以及Windows PC適用版本增加支援WebXR Hit Test API，藉此讓目前Chrome瀏覽器就支援的擴增實境內容應用更加豐富。

例如可以透過行動版Chrome瀏覽器對應互動效果更好的擴增實境內容，開發者即可直接以HTML5形式打造擴增實境內容，讓使用者無需額外下載app也能體驗擴增實境互動效果。

而此次同樣支援的Web NFC框架，則可讓Chrome瀏覽器存取NFC標籤內容，進而讓裝置產生指定連動操作，例如開啟特定功能、網頁等，使用者同樣無需額外下載app也能直接透過手機搭載的Chrome瀏覽器開啟NFC標籤對應內容，進而讓手機應用彈性變得更高。

另外，在此次更新中，Google也正式取消支援舊款TLS 1.0、1.1版本的HTTPS加密協定，若網頁內容尚未更換成較新的加密協定版本，即使符合先前的HTTPS加密協定版本，依然會被新版Chrome瀏覽器視為不安全網頁，造成無法順利開啟情況。

其他更新部分，還包含記錄網頁多媒體內容播放進度，並且能在手機下拉選單進行控制功能，此類應用可套用在網頁版YouTube，或是以網頁形式使用的影音內容服務，對於希望藉由Chrome瀏覽器內建傳輸壓縮功能減少網路流量的使用模式，預期會是相當便利設計。

除了對應新版Chrome瀏覽器使用此次更新功能，預期藉由Chromium架構設計的Microsoft Edge瀏覽器、Opera瀏覽器也都會未來推出新版本加入相同設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 Chrome Google

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