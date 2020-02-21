Google正式釋出Android 11開發預覽版本 加強5G網路支援、隱私安全

日前就已經不小心提前曝光的Android 11開發者預覽版本，稍早終於正式向開發者提供下載預覽，支援Pixel 2系列之後機種安裝測試 (對，第一代Pixel已經不支援了)。而Google也預計在今年5月開放beta版本，屆時應該就會開放一般使用者加入體驗測試，並且會在秋季釋出正式版本，理論上也會配合新款Pixel 5系列一同推出。

而在Android 11中，Google自然加強針對5G網路傳輸支援，另外也釋出新版可計算網路傳輸流量的API，讓開發者能在服務中標明當前使用網路傳輸量。另外，在螢幕設計原生支援部分也加入螢幕開孔設計，以及像華為Mate 30系列採用明顯側邊曲面設計的螢幕規格，無需硬體廠商另外撰寫硬體描述設置。

另外，在隱私與權限部分則是增加單次使用的位置存取、麥克風存取與相機權限存取設定，同時也會自動阻擋app重複權限請求，若使用者連續兩次選擇拒絕授權，系統就會限制app持續顯示權限存取請求訊息，避免造成使用干擾。

其他部分則包含加入可懸浮畫面上的聊天訊息氣泡，並且讓複製貼上功能變得更加直覺，另外也重新加入螢幕錄製功能，而針對去年推出的Pixel 4系列手機也改善Motion Sense浮空手勢操作功能。

至於在裝置上的人工智慧運算應用，Google此次也在Android 11加入全新Neural Networks API 1.3版本，藉此加快裝置端的人工智慧運算效率與運算廣度。

此次更新也包含針對Google Play安全強化、自動建議連接訊號較強的Wi-Fi網路、加強Call Screen電話接聽功能、支援HEIF圖像顯示，以及相機拍攝過程中自動關閉即時訊息通知、來電鈴聲或鬧鐘聲響，並且改善多媒體內容或連接HDMI輸出播放延遲。

Google接下來預期會在Google I/O 2020期間說明Android 11更具體細節，並且會在今年秋季釋出正式版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》