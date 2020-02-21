不曾登上串流平台的久石讓 新作與30張專輯將進駐Apple Music

隨著由宮崎駿執導、編劇或製作的多部吉卜力動畫作品在去年底進駐iTunes Store，過去以來協助多部吉卜力動畫作品創作配樂的日本殿堂級音樂家久石讓旗下30張專輯作品也將登上Apple Music。

如同宮崎駿過去不曾讓旗下吉卜力動畫作品登上任何串流影音服務，卻在去年底進駐iTunes Store以數位內容形式銷售，同時也登上HBO Max、Netflix在內串流影音服務，過去同樣不曾使其作品進駐串流影音服務的久石讓，旗下30張專輯作品將會在2月21日透過Apple Music串流音樂服務提供聆聽。

此外，久石讓也預計推出四十年音樂生涯終極精選《Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi》，同樣也會在2月21日登上Apple Music服務，內容將會收錄由久石讓本人指揮與鋼琴演奏，預計收錄包含《天空之城》、《龍貓》、《神隱少女》、《風之谷》、《魔法公主》、《螢火蟲之墓》、《崖上的波妞》、《霍爾的移動城堡》等吉卜力動畫作品配樂，另外也包含北野武導演作品 《菊次郎的夏天》、《四海兄弟》、《壞孩子的天空》、《花火》，以及《送行者》、《輝耀姬物語》等創作電影配樂，總長度將超過2小時。

在此之前，久石讓旗下23張專輯，包含《天空之城》、《龍貓》、《紅豬》、《風之谷》、《魔法公主》、《風起》、《崖上的波妞》、《霍爾的移動城堡》，以及電玩遊戲《第二國度 白色聖灰的女王》在內作品配樂與個人專輯，則是已經進駐Apple Music。

而從近期越來越多作品內容開始藉由串流影音服務平台播放，顯然證明這樣的使用模式逐漸成為主流，同時也不會有過往光碟形式銷售可能面臨盜版問題，甚至可以藉由網路平台傳輸方式更方便各類載具使用，同時也能因為相對容易接受的訂閱資費減少盜版情況，進而讓作品能被更多人觀看。

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