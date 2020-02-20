Photoshop 30週年紀念推新功能 桌機版多出「快速選取」

Photoshop一直是不少影像和文字創作者的專業處理工具，如今該軟體已來到30週年，Adobe官方近期則是推出各種修圖新功能，讓桌機和ipad版本上的Photoshop功能再升級，使用者除了能在桌機版上的Photoshop快速對象選取，也可在ipad上處理文字、字元行距等桌機版的印刷控制。

根據「engadget」網站報導，Adobe官方近年引入Sensei AI功能，提升桌機版Photoshop，使用者在使用桌機版時能用物件選擇工具輕鬆勾選目標物，不用透過魔術棒、繩索工具等仔細點取選擇，工作效率更有效提升，而在內容感知填滿工具上，桌機版也大幅簡化流程，使用者可以在對話視窗直接微調，也可以用複選對象來進行複數填滿，而內容感知工具也會對所有圖層取樣，使用完畢也能直接預覽。

另外，官方在桌機版鏡頭模糊功能上也改採GPU處理，使模擬虛化效果增強，而在平移、縮放的功能上也有更快速流暢的反應，而在ipad版本上的新功能則是文字處理，Adobe將桌機版上的字型、文字圖層等移植至ipad版中，並能在該版本中使用文字、字元行距等功能，這次提升也能讓使用者在ipad上進行更進階的工作內容。