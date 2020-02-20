快訊

喻尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

病況不樂觀？劉真傳轉住重症醫學部加護病房

Photoshop 30週年紀念推新功能 桌機版多出「快速選取」

聯合新聞網 / 綜合報導
Photoshop桌機版多出快速選取功能，使用者能用物件選擇工具輕鬆勾選目標物。圖擷自<a href=engadget" title="Photoshop桌機版多出快速選取功能，使用者能用物件選擇工具輕鬆勾選目標物。圖擷自engadget">
Photoshop桌機版多出快速選取功能，使用者能用物件選擇工具輕鬆勾選目標物。圖擷自engadget

Photoshop一直是不少影像和文字創作者的專業處理工具，如今該軟體已來到30週年，Adobe官方近期則是推出各種修圖新功能，讓桌機和ipad版本上的Photoshop功能再升級，使用者除了能在桌機版上的Photoshop快速對象選取，也可在ipad上處理文字、字元行距等桌機版的印刷控制。

根據「engadget」網站報導，Adobe官方近年引入Sensei AI功能，提升桌機版Photoshop，使用者在使用桌機版時能用物件選擇工具輕鬆勾選目標物，不用透過魔術棒、繩索工具等仔細點取選擇，工作效率更有效提升，而在內容感知填滿工具上，桌機版也大幅簡化流程，使用者可以在對話視窗直接微調，也可以用複選對象來進行複數填滿，而內容感知工具也會對所有圖層取樣，使用完畢也能直接預覽。

另外，官方在桌機版鏡頭模糊功能上也改採GPU處理，使模擬虛化效果增強，而在平移、縮放的功能上也有更快速流暢的反應，而在ipad版本上的新功能則是文字處理，Adobe將桌機版上的字型、文字圖層等移植至ipad版中，並能在該版本中使用文字、字元行距等功能，這次提升也能讓使用者在ipad上進行更進階的工作內容。

Adobe Photoshop

延伸閱讀

在電腦上使用 IG 傳訊接收訊息功能「Direct Message for Instagram」

素顏開會也不怕！LINE電腦版新功能 遠距工作更方便

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

戴N95輕鬆解鎖Face ID 天價口罩一個1200元

相關新聞

LINE電腦版隱藏好用功能 遠距視訊用這招分享螢幕畫面

LINE電腦版除了推出5.22.0更新，其實還有好幾個隱藏版功能先前就已經推出，但許多人都沒發現。像是視訊通話時分享螢幕...

Photoshop 30週年紀念推新功能 桌機版多出「快速選取」

Photoshop一直是不少影像和文字創作者的專業處理工具，如今該軟體已來到30週年，Adobe官方近期則是推出各種修圖新功能，讓桌機和ipad版本上的Photoshop功能再升級，使用者除了能在桌機版上的Photoshop快速對象選取，也可在ipad上處理文字、字元行距等桌機版的印刷控制。

素顏開會也不怕！LINE電腦版新功能 遠距工作更方便

通訊軟體LINE今天公布電腦版5.22.0新功能，包括記事本支援訊息強調的字體效果，以及視訊通話及直播功能新增多款濾鏡和...

LINE電腦版5.22.0更新搶先看 視訊通話不怕背景太亂

因應疫情，最近有些公司都減少實體會議，甚至讓員工可以在家遠距工作，減少員工因為在外移動、群聚在密閉空間的風險。但這也帶來...

Apple緊急釋出watchOS 6.1.3 系統更新 修復錯誤及心律不整通知問題

Apple 在 2020 年 01 月 29 日釋出 watchOS 6.1.2 後，稍早緊急釋出 watchOS 6.1.3 系統，這是 watchOS 6 作業系統第五次更新，不僅為了修正錯誤之外，最重要的是為冰島 Apple Watch 擁有者修復心律不整通知問題。

蘋果推出「邊緣快取」服務 讓網路內容能以在地伺服器加快存取效率

為了讓網路內容更流暢運作，蘋果稍早針對開發者、廠商提供名為「邊緣快取 (Edge Cache)」的應用服務，透過將內容預先存放在各地區網路業者端，並且由蘋果租賃使用的伺服器內，藉此加快在地內容存取效率。

傳Google正與更多美國以外出版商洽談合作 預計打造付費新聞產品

雖然今年初取消Google News內的數位版雜誌內容訂閱服務，但Google似乎準備與更多出版商洽談，計畫透過取得內容授權後，將內容整合到一款付費新聞產品。

Google即時語音轉文字服務Live Caption 也將進駐Chrome瀏覽器

日前Google宣布將即時語音轉文字服務Live Caption開放給更多Android手機使用後，接下來也有可能準備將此項功能帶到Chrome瀏覽器。

避免被抽取分潤 Google要求YouTube TV用戶避免透過蘋果內購系統訂閱

先前包含Netflix在內串流影音服務均要求用戶避免透過蘋果內購系統進行訂閱，盡可能透過服務本身官網機制完成訂閱需求，藉此避開被蘋果內購系統抽成情況。而在稍早向使用者寄送郵件內容中，Google也開始要求使用者透過官網訂閱使用YouTube TV服務，並且說明預計從3月開始取消在app內訂閱付款選項。

為了吸引更多人加入訂閱 Netflix開始在美國嘗試單集內容免費觀看

雖然Netflix執行長Reed Hastings表示不擔心迪士尼、HBO在內業者所打造串流影音服務加入競爭，但另一方面顯然也開始嘗試全新營運模式，希望吸引更多用戶加入訂閱Netflix服務。

微軟確認應用服務在Windows 10X 會以容器形式執行運作

針對去年配合Surface Neo推出的Windows 10X作業系統，稍早由微軟釋出SDK開發工具，則是可以讓開發者透過軟體模擬方式感受在雙螢幕裝置的使用體驗，以及本身設計應用內容在這樣的平台環境運作情況。

因為疫情影響 線上家教學習app「Snapask」使用時間拉長

因應新型冠狀病毒影響，使得台灣地區延後兩週兩週開學，而提供專屬家教解題與個人化學習app「Snapask」，則發現在疫情期間於平台上的發問數量增加33%，同時觀看學科學習影片長度也顯著增加，時間更從晚上提早到原本上學時間的中午十二點，意味延後開學在家時間增加之後，不少學生更願意透過線上方式複習學科。

熱門新聞

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

戴N95輕鬆解鎖Face ID 天價口罩一個1200元

Apple緊急釋出watchOS 6.1.3 系統更新 修復錯誤及心律不整通知問題

HTC證實今年將推旗下首款5G連網手機 預期VR應用也會大幅增長

宏達電發表VR新品 今年將推5G新機

素顏開會也不怕！LINE電腦版新功能 遠距工作更方便

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。