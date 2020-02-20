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Apple緊急釋出watchOS 6.1.3 系統更新 修復錯誤及心律不整通知問題

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：RedmondPie
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Apple 在 2020 年 01 月 29 日釋出 watchOS 6.1.2 後，稍早緊急釋出 watchOS 6.1.3 系統，這是 watchOS 6 作業系統第五次更新，不僅為了修正錯誤之外，最重要的是為冰島 Apple Watch 擁有者修復心律不整通知問題。

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watchOS 6.1.3 系統雖然是個小更新，容量只有 48.1MB，主要修正心律不整的通知無法如預期運作問題，這項功能對 Apple Watch 使用者來說卻是相當重要，畢竟 Apple Watch 的心律通知確實曾幫助過不少人。

想要更新 Apple Watch 的 watchOS 時，請注意：電量必須在 50% 以上才能更新，要和 iPhone 和 Apple Watch 連接才能下載，而且 Apple Watch 還須要接上充電器才能更新喔，所以要更新作業系統，要放著不理等久一些時間才能完成！

圖片及資料來源：RedmondPie

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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