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蘋果推出「邊緣快取」服務 讓網路內容能以在地伺服器加快存取效率
為了讓網路內容更流暢運作，蘋果稍早針對開發者、廠商提供名為「邊緣快取 (Edge Cache)」的應用服務，透過將內容預先存放在各地區網路業者端，並且由蘋果租賃使用的伺服器內，藉此加快在地內容存取效率。
蘋果此項應用服務，簡單說起來就是將網路服務原本需要從遠端伺服器下載內容，以預先存放方式放置在距離使用者較近的伺服器內，以利需要時能以更快效率存取使用。類似的應用，其實就像Netflix將熱門影片內容存放在各地區合作網路業者所提供伺服器內，不僅能減少使用者下載時所需經過網路節點數量，同時也能透過更多網路伺服器分散下載流量。
例如在台灣地區的使用者可以就近透過台灣境內網路伺服器下載所需資料，無需特別透過網路節點連線至北美地區下載內容，目前其實已經有越來越多網路服務透過此類方式分散下載流量，同時也能讓整個網路服務運作更為流暢。
不過，目前蘋果此項服務仍先以邀請形式提供測試，同時必須滿足包含提供網路服務是面向大眾市場，最低數據傳輸速率必須達每秒25Gb規模，而在絕大多數地區提供服務必須建置在蘋果管理的伺服器在內條件。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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