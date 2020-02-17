傳Google正與更多美國以外出版商洽談合作 預計打造付費新聞產品

雖然今年初取消Google News內的數位版雜誌內容訂閱服務，但Google似乎準備與更多出版商洽談，計畫透過取得內容授權後，將內容整合到一款付費新聞產品。

不過，目前仍無法確認Google與出版商談判結果，同時此項產品也處於早期規劃階段，因此能否達成協議，並且讓此項產品順利推出都還無法確定。

而相比目前Google在現有Google News服務主要合作內容均來自美國境內出版商，此次洽談對象則是包含法國與歐洲地區國家內的出版商，或許也意味Google News將會在更多國家地區推行付費訂閱內容。

但目前諸多出版商仍對Google News、Facebook Instant Articles，或是蘋果推行的Apple News服務營運模式質疑，認為將內容透過付費授權交給這些科技業者，卻相對失去內容流量與更多獲利機會，甚至其中分潤金額更不足以負擔內容製作成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》