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Google即時語音轉文字服務Live Caption 也將進駐Chrome瀏覽器

聯合新聞網 / 楊又肇

日前Google宣布將即時語音轉文字服務Live Caption開放給更多Android手機使用後，接下來也有可能準備將此項功能帶到Chrome瀏覽器。

相關編碼內容中顯示，Google正準備將Live Caption帶到Chrome瀏覽器，或許未來將讓Chrome瀏覽器或Chrome OS使用者，可以更方便透過此項功能觀看沒有字幕內容影片，甚至藉由文字導引方式與裝置產生互動。

在Google I/O 2019期間推出的Live Caption即時轉換文字功能，主要是希望透過人工智慧技術運作，讓原本沒有字幕的影片也能自動生成文字內容，讓聽障者也能順利「看懂」影片內容。

原本Live Caption僅提供Pixel 4系列機種使用，但後續Google也開放Pixel 3及Pixel 3a系列手機使用，未來也準備進駐所有OEM業者打造Android手機。

其實Live Caption功能進駐Chrome瀏覽器並不算意外，畢竟Google先前有不少原本在手機應用功能，後續也接續進駐Chrome瀏覽器或Chrome OS，例如聲控指令，以及Google Assistant數位助理服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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