避免被抽取分潤 Google要求YouTube TV用戶避免透過蘋果內購系統訂閱

先前包含Netflix在內串流影音服務均要求用戶避免透過蘋果內購系統進行訂閱，盡可能透過服務本身官網機制完成訂閱需求，藉此避開被蘋果內購系統抽成情況。而在稍早向使用者寄送郵件內容中，Google也開始要求使用者透過官網訂閱使用YouTube TV服務，並且說明預計從3月開始取消在app內訂閱付款選項。

在此之前，Google便將YouTube TV iOS版本內的訂閱選項拿掉，加上此次開始要求使用者透過官網完成訂閱，藉此避免因使用蘋果內購系統訂閱而被抽取分潤，意味Google也不希望旗下服務營收被蘋果瓜分。

在稍早向使用者寄送郵件中，Google表示先前透過蘋果內購系統完成付費款項將結算至今年3月13日，之後將會取消原本訂閱方式，若使用者希望繼續使用YouTube TV服務的話，必須透過官網重新完成訂閱。

這樣的措施，反而有可能會降低使用者繼續訂閱使用意願，甚至直接取消續訂，但也顯示Google寧可冒著減少用戶人數風險，也不要繼續讓蘋果抽取分潤。

除了Google，包含Netflix、Hulu在內訂閱服務後續也紛紛要求使用者透過官網完成訂閱，避免直接透過蘋果內購系統付費。

不過，目前Google僅在YouTube TV服務要求使用者透過官網完成訂閱，諸如YouTube Premium、YouTube Music影音串流服務則尚未有相同調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》