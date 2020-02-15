快訊

逆轉？空軍公布黑鷹失事肇因 天候瞬變飛行員應變不及

選國籍要承擔！陳時中勁爆發言 讓大家想起這個人

因為疫情影響 線上家教學習app「Snapask」使用時間拉長

聯合新聞網 / 楊又肇

因應新型冠狀病毒影響，使得台灣地區延後兩週兩週開學，而提供專屬家教解題與個人化學習app「Snapask」，則發現在疫情期間於平台上的發問數量增加33%，同時觀看學科學習影片長度也顯著增加，時間更從晚上提早到原本上學時間的中午十二點，意味延後開學在家時間增加之後，不少學生更願意透過線上方式複習學科。

Snapask是一款專門針對學生提供即時專屬家教解題，以及個人化學習指導的app，目前分別在香港、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、日本、韓國等亞洲國家地區提供服務，總計累積超過300萬名學生與35萬名線上家教。

其中，學生只要在app中上傳題目照片，平均約可在10秒內配對合適家教，並且進行一對一線上解題，而服務平台合作的解題師資均經過嚴密審核，具備多元專業背景與優良學歷成績。

Snapask創辦人暨執行長余佑謙表示，「Snapask作為自學科技的提供者，相信線上學習的方式，能在防疫期間成為學生學習道路上最堅強的後盾。Snapask今年的年度主題是「We Wonder Why: Why School？」，正是希望傳達讓學生的學習情境能不受限於學校教室或補習班等封閉空間限制，即便在疫情期間，也可以在自己的家中、依據自己的步調學習來發問，不耽誤學習時間。」

根據Snapask內部數據顯示，因為疫情影響，造成各地學校宣布延後開學時間，台灣、香港學生使用Snapask app平均解題時間增加約13分鐘，台灣學生提問數量更是增加了超過三成 (33%)，其中更以國中數學成為最多人發問的熱門科目。

而不必早起上學的學生們也能因此有更多時間與家教們寒暄，解題過程也同時獲得許多升學和生涯建議。另外，「口罩」一詞更曾在48小時內於師生對話中累積出現高達5000次。

除了解題之外，Snapask也為學生提供許多免費線上教學影片，幫助學生們把握時間，在開學前做好複習與準備。余佑謙分享，近兩周接獲許多家長詢問「學期線上課程」相關資訊，因為家長普遍認為有再度延後開課日期的可能性，想提前為子女們做好準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 香港 馬來西亞 APP 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

快開學了！失業勞工子女就學補助 2/17起開放申請

10天後開學 澳洲駐台官員攜混血萌兒宣導正確洗手

大學剩兩周開學 新竹市府與5校緊盯陸港澳生防疫

開學後 高中以下由教部供給口罩

相關新聞

因為疫情影響 線上家教學習app「Snapask」使用時間拉長

因應新型冠狀病毒影響，使得台灣地區延後兩週兩週開學，而提供專屬家教解題與個人化學習app「Snapask」，則發現在疫情期間於平台上的發問數量增加33%，同時觀看學科學習影片長度也顯著增加，時間更從晚上提早到原本上學時間的中午十二點，意味延後開學在家時間增加之後，不少學生更願意透過線上方式複習學科。

情人節福利！「廢物女友」貼圖 限時免費下載

LINE貼圖讓你回訊息更方便，今（14）天是西洋情人節，汽車業者與原創貼圖「廢物女友」合作，即日起到3月12日，只要在LINE上綁定手機號碼，不用加入TOYOTA官方好友，就能得到限時免費貼圖，只用期效180天，讓你情人節大肆放閃，一起感受節日氣氛。

微軟確認應用服務在Windows 10X 會以容器形式執行運作

針對去年配合Surface Neo推出的Windows 10X作業系統，稍早由微軟釋出SDK開發工具，則是可以讓開發者透過軟體模擬方式感受在雙螢幕裝置的使用體驗，以及本身設計應用內容在這樣的平台環境運作情況。

微軟串流遊戲服務Project xCloud 開放iOS平台裝置測試

日前開放Android裝置測試，並且提供更多國家地區使用者加入測試的微軟串流遊戲服務Project xCloud，稍早也宣布開放iOS平台裝置加入測試。

版號80的新版Microsoft Edge瀏覽器 將原生對應Arm 64位元架構硬體

今年1月中旬釋出採用Chromium架構設計的Microsoft Edge瀏覽器正式版本後，微軟稍早在版號80的版本中納入支援以Arm 64位元架構設計的Surface Pro X。

微軟Teams遭重擊？文件顯示IBM 35萬員工全採用Slack

儘管近期對手微軟 Teams 正大打廣告，但 Slack 送交美國證管會的文件顯示，IBM 已全面採用 Slack 作為內部協作工具，是全球最大規模企業之一。

嚴密監控！這款App可偵測身邊是否有確診或疑似病例

BBC報導，中國大陸政府推出一款app，讓民眾可以偵測是否有新冠肺炎（武漢肺炎）的確診或疑似患者靠近，察覺自己是否有感染...

陸推「密切接觸者測量儀」app 追蹤移動狀態發警訊

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）感染和致死病例持續增加，中國大陸官方已推出一款行動應用程式，可追蹤使用者的移動資訊，並在用戶...

Google 推出免費工具「Assembler」 結合 AI 識別圖片是否經過變造修改

訊息快速傳輸、資訊爆炸時代，真真假假訊息一大堆，俗話說「有圖有真相」、「有影片有真相」不再是王道，因為修圖造假實在是太方便了，Deepfake 技術更是讓人傻傻分不清楚。

因應新型冠狀病毒疫情 小米於MIUI 11新增疫情雷達功能

在中國境內業者接連恢復上工之後，不少中國境內科技業者開始因應新型冠狀病毒進行防疫工作，例如小米在MIUI 11版本中新增疫情雷達功能，透過與丁香園合作疫情速報內容，搭配第一財經商業數據中心合作，讓使用者能透過安裝MIUI 11操作介面的小米手機快速確認目前疫情，其中包含個人所在區域確診病例數量，以及距離自己最近的疫情確診區域。

選哪個最好？Office 365、G Suite與Mail2000 代管電子郵件服務比一比

即便是在即時通訊服務盛行的年代，電子郵件對於一般人而言，依然是相當重要的網路服務，對於多數企業而言更是用於建立聯繫，或是用於確認、溝通工作事項必要工具。

更多品牌加入統一推送聯盟 Android手機檔案互換更容易了

去年由小米、OPPO、vivo宣布成立讓Android手機能更直覺分享檔案的統一推送聯盟，並且開始在全球市場推廣的互傳聯盟，稍早宣布目前加入品牌將包含華為、三星、中興通訊與一加手機，並且確認將以「T-UPA0002-2019 統一推送接口規範」作為此項技術標準設計。

熱門新聞

情人節福利！「廢物女友」貼圖 限時免費下載

亞太電信「5G加速器」挺新創 18支跨國尖兵亮相

微軟確認應用服務在Windows 10X 會以容器形式執行運作

Olympus宣布推出新款高階相機OM-D E-M1 Mark III、鎖定女性市場的PEN E-PL10

Google打造全新遊戲服務平台GameSnacks 入門款手機也能流暢遊玩

預計4月上市…因應東京奧運打造的Nikon D6具體細節揭曉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。