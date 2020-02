因為疫情影響 線上家教學習app「Snapask」使用時間拉長

因應新型冠狀病毒影響,使得台灣地區延後兩週兩週開學,而提供專屬家教解題與個人化學習app「Snapask」,則發現在疫情期間於平台上的發問數量增加33%,同時觀看學科學習影片長度也顯著增加,時間更從晚上提早到原本上學時間的中午十二點,意味延後開學在家時間增加之後,不少學生更願意透過線上方式複習學科。

Snapask是一款專門針對學生提供即時專屬家教解題,以及個人化學習指導的app,目前分別在香港、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、日本、韓國等亞洲國家地區提供服務,總計累積超過300萬名學生與35萬名線上家教。

其中,學生只要在app中上傳題目照片,平均約可在10秒內配對合適家教,並且進行一對一線上解題,而服務平台合作的解題師資均經過嚴密審核,具備多元專業背景與優良學歷成績。

Snapask創辦人暨執行長余佑謙表示,「Snapask作為自學科技的提供者,相信線上學習的方式,能在防疫期間成為學生學習道路上最堅強的後盾。Snapask今年的年度主題是「We Wonder Why: Why School?」,正是希望傳達讓學生的學習情境能不受限於學校教室或補習班等封閉空間限制,即便在疫情期間,也可以在自己的家中、依據自己的步調學習來發問,不耽誤學習時間。」

根據Snapask內部數據顯示,因為疫情影響,造成各地學校宣布延後開學時間,台灣、香港學生使用Snapask app平均解題時間增加約13分鐘,台灣學生提問數量更是增加了超過三成 (33%),其中更以國中數學成為最多人發問的熱門科目。

而不必早起上學的學生們也能因此有更多時間與家教們寒暄,解題過程也同時獲得許多升學和生涯建議。另外,「口罩」一詞更曾在48小時內於師生對話中累積出現高達5000次。

除了解題之外,Snapask也為學生提供許多免費線上教學影片,幫助學生們把握時間,在開學前做好複習與準備。余佑謙分享,近兩周接獲許多家長詢問「學期線上課程」相關資訊,因為家長普遍認為有再度延後開課日期的可能性,想提前為子女們做好準備。

