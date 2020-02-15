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微軟確認應用服務在Windows 10X 會以容器形式執行運作
針對去年配合Surface Neo推出的Windows 10X作業系統，稍早由微軟釋出SDK開發工具，則是可以讓開發者透過軟體模擬方式感受在雙螢幕裝置的使用體驗，以及本身設計應用內容在這樣的平台環境運作情況。
就微軟在SDK開發工具中的陳述內容，確認在Windows 10X作業系統內的應用服務會以容器形式運作，形式上與現行在Windows 10的運作模式有些不同，主要是希望藉由容器形式避免惡意程式、病毒影響系統核心運作安全，同時也能提昇應用服務執行效率。
由於採用容器運作模式，因此意味開發者必須針對過往在Windows 10作業系統環境打造內容進行更新，以利在Windows 10X作業系統環境也能順利運作。
另一方面，SDK開發工具中也特別提到針對雙螢幕操作模式的設計建議，特別是針對橫跨兩組螢幕之間的應用服務呈現方式，以及配合實體鍵盤或虛擬鍵盤操作輸入時，在螢幕剩餘顯示空間可以如何運用，更是在此次釋出SDK開發工具著重溝通項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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