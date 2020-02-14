情人節福利！「廢物女友」貼圖 限時免費下載

LINE貼圖讓你回訊息更方便，今（14）天是西洋情人節，汽車業者與原創貼圖「廢物女友」合作，即日起到3月12日，只要在LINE上綁定手機號碼，不用加入TOYOTA官方好友，就能得到限時免費貼圖，只用期效180天，讓你情人節大肆放閃，一起感受節日氣氛。

「TOYOTA × 廢物女友 情人節快樂！」免費下載吸引網友注目，「廢物女友」系列深受民眾喜愛，為了慶祝情人節此款貼圖與汽車品牌TOYOTA合作，推出一系列共16張貼圖，像是常用的「Hi」、「OK」、「讚」等圖，還有向情人告白的「情人節快樂」、「想要什麼就直說吧」、「你就像這盤羊羹，甜的過份」。

另外，還有「廢物女友」一貫的厭世風格「生為廢物我很抱歉」、「累爆」、「恕我婉拒」、「好久」等圖。貼圖一出也吸引網友回應「真的是官方的！下載完畢，謝謝分享喔」、「這個讓人想買，可惜只有180天」、「很好，不用加好友」。

不過也有網友反應，無法下載貼圖，「無法選購耶」、「我剛成功下載，我朋友現在也說不行」。此款貼圖雖然主打不加好友即可下載，但要先在LINE上綁定手機號碼，並到「設定」>「我的帳號」>「電話號碼」中輸入成功後，再點貼圖連結才可下載成功，快點分享給好友吧！

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