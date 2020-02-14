快訊

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節福利！「廢物女友」貼圖 限時免費下載

聯合新聞網 / 綜合報導
TOYOTA與原創貼圖「廢物女友」合作。圖取自LINE

LINE貼圖讓你回訊息更方便，今（14）天是西洋情人節，汽車業者與原創貼圖「廢物女友」合作，即日起到3月12日，只要在LINE上綁定手機號碼，不用加入TOYOTA官方好友，就能得到限時免費貼圖，只用期效180天，讓你情人節大肆放閃，一起感受節日氣氛。

「TOYOTA × 廢物女友 情人節快樂！」免費下載吸引網友注目，「廢物女友」系列深受民眾喜愛，為了慶祝情人節此款貼圖與汽車品牌TOYOTA合作，推出一系列共16張貼圖，像是常用的「Hi」、「OK」、「讚」等圖，還有向情人告白的「情人節快樂」、「想要什麼就直說吧」、「你就像這盤羊羹，甜的過份」。

另外，還有「廢物女友」一貫的厭世風格「生為廢物我很抱歉」、「累爆」、「恕我婉拒」、「好久」等圖。貼圖一出也吸引網友回應「真的是官方的！下載完畢，謝謝分享喔」、「這個讓人想買，可惜只有180天」、「很好，不用加好友」。

不過也有網友反應，無法下載貼圖，「無法選購耶」、「我剛成功下載，我朋友現在也說不行」。此款貼圖雖然主打不加好友即可下載，但要先在LINE上綁定手機號碼，並到「設定」>「我的帳號」>「電話號碼」中輸入成功後，再點貼圖連結才可下載成功，快點分享給好友吧！

下載連結：「TOYOTA × 廢物女友 情人節快樂！」

LINE 貼圖 TOYOTA
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

疫情下如何過情人節？逾七成選擇宅在家

嚴密監控！這款App可偵測身邊是否有確診或疑似病例

Google 推出免費工具「Assembler」 結合 AI 識別圖片是否經過變造修改

微軟串流遊戲服務Project xCloud 開放iOS平台裝置測試

相關新聞

情人節福利！「廢物女友」貼圖 限時免費下載

LINE貼圖讓你回訊息更方便，今（14）天是西洋情人節，汽車業者與原創貼圖「廢物女友」合作，即日起到3月12日，只要在LINE上綁定手機號碼，不用加入TOYOTA官方好友，就能得到限時免費貼圖，只用期效180天，讓你情人節大肆放閃，一起感受節日氣氛。

微軟串流遊戲服務Project xCloud 開放iOS平台裝置測試

日前開放Android裝置測試，並且提供更多國家地區使用者加入測試的微軟串流遊戲服務Project xCloud，稍早也宣布開放iOS平台裝置加入測試。

版號80的新版Microsoft Edge瀏覽器 將原生對應Arm 64位元架構硬體

今年1月中旬釋出採用Chromium架構設計的Microsoft Edge瀏覽器正式版本後，微軟稍早在版號80的版本中納入支援以Arm 64位元架構設計的Surface Pro X。

微軟Teams遭重擊？文件顯示IBM 35萬員工全採用Slack

儘管近期對手微軟 Teams 正大打廣告，但 Slack 送交美國證管會的文件顯示，IBM 已全面採用 Slack 作為內部協作工具，是全球最大規模企業之一。

嚴密監控！這款App可偵測身邊是否有確診或疑似病例

BBC報導，中國大陸政府推出一款app，讓民眾可以偵測是否有新冠肺炎（武漢肺炎）的確診或疑似患者靠近，察覺自己是否有感染...

陸推「密切接觸者測量儀」app 追蹤移動狀態發警訊

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）感染和致死病例持續增加，中國大陸官方已推出一款行動應用程式，可追蹤使用者的移動資訊，並在用戶...

Google 推出免費工具「Assembler」 結合 AI 識別圖片是否經過變造修改

訊息快速傳輸、資訊爆炸時代，真真假假訊息一大堆，俗話說「有圖有真相」、「有影片有真相」不再是王道，因為修圖造假實在是太方便了，Deepfake 技術更是讓人傻傻分不清楚。

因應新型冠狀病毒疫情 小米於MIUI 11新增疫情雷達功能

在中國境內業者接連恢復上工之後，不少中國境內科技業者開始因應新型冠狀病毒進行防疫工作，例如小米在MIUI 11版本中新增疫情雷達功能，透過與丁香園合作疫情速報內容，搭配第一財經商業數據中心合作，讓使用者能透過安裝MIUI 11操作介面的小米手機快速確認目前疫情，其中包含個人所在區域確診病例數量，以及距離自己最近的疫情確診區域。

選哪個最好？Office 365、G Suite與Mail2000 代管電子郵件服務比一比

即便是在即時通訊服務盛行的年代，電子郵件對於一般人而言，依然是相當重要的網路服務，對於多數企業而言更是用於建立聯繫，或是用於確認、溝通工作事項必要工具。

更多品牌加入統一推送聯盟 Android手機檔案互換更容易了

去年由小米、OPPO、vivo宣布成立讓Android手機能更直覺分享檔案的統一推送聯盟，並且開始在全球市場推廣的互傳聯盟，稍早宣布目前加入品牌將包含華為、三星、中興通訊與一加手機，並且確認將以「T-UPA0002-2019 統一推送接口規範」作為此項技術標準設計。

消息指稱Netflix將拍攝《惡靈古堡》真人版影集 最快今年6月開拍

dualshockers網站透露，Netflix將會著手拍攝《惡靈古堡》系列真人版影集，預計會在今年4月進行前期籌備，預計在今年6月開始拍攝，並且預計在今年10月完成拍攝工作，至於拍攝地點則位於南非。

這也太瞎了！Google 相簿「Takeout」備份功能竟然順便打包外帶陌生人的影片

Google Photos （Google 相簿）是雲端備份照片與影片的好幫手，但問題是每個 Google 帳號都只有 15GB 免費雲端空間可以使用，對於容易超過免費容量的使用者必須利用「Google Takeout 備份」功能下載照片。

熱門新聞

情人節福利！「廢物女友」貼圖 限時免費下載

三星Galaxy Z Flip摺疊機太美了 售價近五萬即起可預購

單機售價48880元 三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip登台

Ubisoft執行長大讚Xbox Series X與PlayStation 5的向下相容遊玩體驗

小米10標準、Pro版本齊發 同樣搭載1億800萬畫素超高解像鏡頭

MWC 2020取消後…實際上造成損失或許比想像還大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。