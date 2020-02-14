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微軟串流遊戲服務Project xCloud 開放iOS平台裝置測試
日前開放Android裝置測試，並且提供更多國家地區使用者加入測試的微軟串流遊戲服務Project xCloud，稍早也宣布開放iOS平台裝置加入測試。
不過，目前微軟僅先在美國、英國與加拿大地區開放iOS裝置藉由TestFlight形式加入測試Project xCloud，但預期後續也會提供更多國家地區的iOS裝置加入測試。
而跟Android亭台版本比較的話，iOS平台版本目前僅能使用微軟提供串流遊戲內容 (目前僅提供《最後一戰：士官長合輯 (Halo: The Master Chief Collection)》)，並未包含可從個人Xbox One所存放遊戲內容串流遊玩。
若要透過iOS裝置遊玩的話，使用者必須準備iOS 13版本之後的iPhone或iPad，另外也必須準備一組支援藍牙4.0的Xbox One無線控制手把，同時可透過Wi-Fi或行動網路串流遊玩，建議透過至少可達10Mbps下載速度的網路頻寬遊玩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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