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版號80的新版Microsoft Edge瀏覽器 將原生對應Arm 64位元架構硬體

聯合新聞網 / 楊又肇

今年1月中旬釋出採用Chromium架構設計的Microsoft Edge瀏覽器正式版本後，微軟稍早在版號80的版本中納入支援以Arm 64位元架構設計的Surface Pro X。

雖然在過去隨著Windows 10作業系統提供使用的Microsoft Edge瀏覽器已經加入支援Arm 64位元架構硬體環境，但在後來改為Chromium架構設計的Microsoft Edge瀏覽器則仍僅支援x86硬體設計，因此先前在Surface Pro X在內Arm 64位元架構硬體設計的裝置內，只能以模擬形式執行運作。

因此這次在採用Chromium架構設計的Microsoft Edge瀏覽器增加支援Arm 64位元架構硬體環境，將可讓新版瀏覽器在Surface Pro X等Arm 64位元架構硬體裝置更流暢運作，包含呈現網頁內容、切換分頁，或是整體捲動瀏覽體驗都有明顯提昇。

除了藉由Chromium架構換取更快執行效率，同時也能相容各類針對Google Chrome打造的外掛程式，同時本身也能相容原本針對IE瀏覽器打造的網頁內容。

而透過全新Collection功能選項，更可分別對應儲存、管理，或是分享網頁內容功能，則會在後續加入正式版本，目前僅beta版本提供測試體驗。

目前新版Microsoft Edge瀏覽器分別提供對應Windows與Mac平台使用版本，另外也推出支援iOS與Android平台版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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